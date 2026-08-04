Lali Espósito incendia el confesionario de Rosalía con la historia de su desastroso ex español

Lali Espósito ha protagonizado uno de los momentos más comentados del segundo concierto de Rosalía en Buenos Aires. Después de que la catalana haya hecho las paces con el público argentino por su polémica publicación tras la final del Mundial, ambas artistas han compartido escenario en el ya famoso confesionario del Lux Tour.

Este segmento se ha convertido en una de las grandes sorpresas de los conciertos de Rosalía. Antes de interpretar La Perla, la cantante invita a una figura local para que revele una experiencia personal que todavía tenga atravesada. Ángela Torres ocupó el confesionario durante la primera noche en el Movistar Arena y Lali ha tomado el relevo en la segunda.

"Me voy a tirar tierra a mí misma", ha advertido la argentina antes de comenzar una historia que reunía todos los ingredientes necesarios para incendiar las redes y, en este caso, también una habitación de hotel.

Lali ha recordado una cita con un hombre español al que invitó a pasar la noche en un hotel. Aunque su acompañante tenía una buena posición económica, fue ella quien se encargó de pagar la estancia pese a cobrar entonces en pesos argentinos.

La noche se torció cuando el hombre encendió un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación. Lali se metió en la ducha y, al salir, comenzó a ver humo negro y llamas. El fuego se había extendido por parte de la estancia y la artista tuvo que salir corriendo para pedir ayuda con la poca ropa que llevaba puesta.

El hotel le reclamó después el coste de los desperfectos, entre ellos una alfombra, un sillón y una mesa de noche. La factura estaba en euros y, según ha confesado, aquella persona nunca se hizo cargo de ninguna parte del importe.

"Esa persona ni un peso me ha devuelto", ha lamentado ante una Rosalía completamente sorprendida. La argentina ha reconocido que actuó así por amor, aunque ha sacado una conclusión bastante clara de aquella experiencia: "Con cuenta en euros, no es. Ahí no es".

Las redes señalan a Rels B

Lali ha evitado revelar la identidad del protagonista y ha aclarado que ha mantenido relaciones con diferentes hombres y mujeres españoles. Sin embargo, sus seguidores no han tardado en hacer sus propias cuentas y muchos han señalado a Rels B, con quien fue relacionada sentimentalmente en 2022.

Ambos artistas colaboraron en Cómo dormiste? y compartieron públicamente varios momentos juntos, pero ni Lali ni el cantante mallorquín han confirmado que la historia del hotel tenga relación con él. Por tanto, de momento se trata únicamente de una teoría nacida en redes sociales.

La aparición también ha tenido espacio para una noticia bastante más feliz. Lali ha confirmado que se casará con Pedro Rosemblat, anuncio que ha provocado una gran ovación en el Movistar Arena y una emocionada reacción de Rosalía.

Antes de abandonar el escenario, la argentina también ha querido cerrar definitivamente cualquier tensión entre Rosalía y el público del país. "Este pueblo te ama, corazón. Yo te amo", le ha asegurado. Un gesto con el que el segundo concierto ha continuado la reconciliación iniciada la noche anterior entre la catalana y sus seguidores argentinos.