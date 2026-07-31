Abraham Mateo y María Becerra unen fuerzas en Así, su tema más esperado

Ya está fuera. Abraham Mateo y María Becerra estrenaron el pasado jueves 'Así', la colaboración que llevaba medio año siendo un secreto a voces, con producción de Big One y videoclip dirigido por Mario Arenas.

El propio Abraham lo anunció en sus redes días antes con un mensaje breve: "Este JUEVES sale 'ASÍ', nuestra hermosa canción con @bigone".

La gracia de esta colaboración es que nunca fue del todo un secreto. Abraham Mateo contó en el podcast Cara C que estaba trabajando con dos artistas argentinas importantes, sin dar nombres. Los fans empezaron a especular y María Becerra era la más señalada, una teoría que se reforzó con las interacciones entre ambos en redes.

Fue ella quien confirmó la existencia de la canción al pasar por ese mismo podcast, donde explicó que el tema seguía inédito por un motivo muy concreto: no conseguían coincidir para grabar el videoclip. "Le están apostando mucho y quieren hacer un gran trabajo", dijo entonces.

El último aviso llegó en Madrid. Seis días antes del lanzamiento, Abraham Mateo se subió por sorpresa al escenario durante el concierto de María Becerra en la capital para cantar 'Así' en directo por primera vez. Fue en las Noches del Botánico, y los vídeos de esa noche circularon rápido.

Según la discográfica, el tema había generado más de 4.000 creaciones en TikTok antes incluso de estrenarse oficialmente.

El sello lo describe como una mezcla de base afro muy pop con guitarras y matices conectados con las raíces del sur, firmada por Big One junto al propio Abraham Mateo. En la práctica: un tema veraniego y bailable con letra romántica, en la línea de lo que ambos llevan tiempo haciendo por separado.

Big One aporta la producción que hace de puente entre los dos universos: el pop latino de María Becerra y el pop con acento andaluz de Abraham.

Para Abraham Mateo, 'Así' no es un single suelto. Es el pistoletazo de salida de su próximo proyecto discográfico y el arranque de una nueva etapa, después de un 2026 en el que ha celebrado veinte años de carrera con un concierto en el Movistar Arena de Madrid y ha seguido ampliando su recorrido internacional tras éxitos como 'Quiero Decirte' junto a Ana Mena.

Para María Becerra, es otra pata más de su relación con el público español, que este verano ha reforzado con sus actuaciones en festivales.