María Becerra saca la bandera de Argentina en pleno show en Barcelona y X se incendia

María Becerra sacó una bandera argentina en pleno concierto en Barcelona y el Poble Espanyol se vino abajo con una ovación. El lío llegó después, en X, donde el vídeo se ha viralizado, pero no hay nadie hablando de música, sino de la polémica con Rosalía.

Rosalía reposteó en TikTok un vídeo de Mia Khalifa que se burlaba de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, y los fans argentinos montaron una campaña de cancelación a apenas unos días de su actuación en Buenos Aires.

La quilmeña actuó este miércoles 22 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, dentro del BARTS Festival, con la puesta en escena de Quimera, su gira más conceptual hasta la fecha. En uno de los momentos altos del show cogió una bandera celeste y blanca, se la echó por encima y la ondeó frente al público.

La reacción dentro del recinto fue de manual: ovación, gritos y móviles en alto. En los vídeos que circulan se la ve sonriendo mientras saluda con la bandera en las manos.

El gesto llega apenas unos días después de que España se proclamara campeona del Mundial 2026 ganando precisamente a Argentina en la final del MetLife Stadium, ese mismo partido en el que Becerra interpretó el himno argentino sobre el césped.

Horas antes de subirse al escenario, la artista ya había roto su silencio a través de una publicación de Instagram. Allí cargó contra la ola de mensajes despectivos hacia su país que se ha instalado en redes tras la final (lo que muchos usuarios están llamando "campaña antiargentina") y defendió a los suyos sin medias tintas: "No hay orgullo más grande que el de ser argentina", escribió, antes de describir el país como un sitio lleno de "amor, empatía y respeto" e invitar a quienes critican sin haber pisado el terreno a ir a comprobarlo.

Con ese antecedente encima de la mesa, sacar la bandera en un escenario español no se leyó como un detalle de setlist. Se leyó como una respuesta. Las redes sociales convirtieron el gesto en un debate entre naciones.

Y el argumento que más se repite es una comparación en condicional: ¿qué pasaría si ahora Rosalía hiciera lo mismo en Buenos Aires? La conclusión de muchos, sin matices: no habría salido igual de bien.

Conviene puntualizar una cosa, porque en el hilo se está mezclando todo: Rosalía no sacó su bandera durante un concierto. Compartió en TikTok un vídeo de Mia Khalifa con un texto burlón sobre la derrota argentina, lo borró después y se disculpó. Son dos episodios distintos. La comparación que circula es un "y si...", no un caso equivalente.

Becerra no se va de España todavía: su gira sigue este viernes 24 de julio en las Noches del Botánico de Madrid y continúa el 30 de julio en el Arenal Sound. Es decir, quedan escenarios por delante y, si el gesto se repite, el ciclo de comentarios está garantizado.

Mientras tanto, Rosalía tiene su propio examen: aterriza en el Movistar Arena de Buenos Aires el 1, 2, 4 y 6 de agosto con LUX. Con las entradas agotadas y una parte del fandom todavía mosqueada, ese primer show va a ser el mejor termómetro de si el "perdón" coló o no. Dos artistas, dos banderas y un mismo verano de redes echando gasolina.