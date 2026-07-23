Las cinco canciones que nos recordaran siempre la victoria de España en el Mundial

Este Mundial de fútbol con el que hemos conseguido la segunda estrella va a quedar en el recuerdo de todos por los goles de Merino, el de Ferrán en la final, las eliminaciones a Portugal y Bélgica o esa épica final ante la Argentina de Messi.

Pero tanto durante el torneo como en las celebraciones, la música ha jugado un papel fundamental. Han sonado en los estadios, se han colado en las listas de éxitos y se han vuelto virales. Sí, "Día Dai" de Shakira ha sido la más escuchada en todo el planeta y "Wonderwall" de Oasis no paró de sonar por culpa de los ingleses, pero las canciones que de verdad han puesto banda sonora a nuestra victoria han sido otras.

Este es el Top 5 de temas que pusieron banda sonora a la victoria de España

"Un beso y una flor" (Nino Bravo): La legendaria canción se ha vuelto viral más de medio siglo después. Todo el mundo la canta, arrasa en TikTok y resume a la perfección el sentir del país.

"Como si fueras a morir mañana" (Leiva): Un tema de 2019 que se ha hecho viral por el mensaje de su letra. Fue la elección de Fabián Ruiz para su salida a la pasarela en Cibeles y sus reproducciones se han disparado un 99% en Spotify respecto a su promedio.

"Pa ti toa" (Lola Índigo y Ana Mena): Se ha convertido en uno de los grandes temas del verano y en el auténtico talismán de la Selección. No ha parado de sonar y lo cantaron en pleno directo durante la fiesta oficial.

"Al golpito" (Quevedo): El rey del verano no podía faltar. Ha sido uno de los artistas más escuchados del torneo y, aunque se le echó mucho de menos en la fiesta de Madrid, su tema no dejó de sonar.

"Superestrella" (Aitana): Sin duda, la reina del Mundial. Sonó de fondo en los estadios americanos cuando eliminamos a la Portugal de Cristiano y tras ganar la final ante la Argentina de Messi. Además, fue el tema que cerró por todo lo alto la celebración del equipo en Madrid. Tras esto, la canción se ha encaramado al puesto 38 del Top 200 Global de Spotify.

Viendo semejante éxito... ¿deberíamos ponernos en la camiseta una segunda estrella o una superestrella?

Las canciones de los jugadores en Cibeles arrasan en Spotify

Las elecciones musicales de los internacionales para su presentación en Cibeles también han provocado un auténtico terremoto en la plataforma:

El gran pelotazo: "Baby Lover" de Ñengo Flow, la entrada elegida por Marc Pubill, se disparó un 980% en escuchas en España en solo 24 horas.

Crecimientos espectaculares: Le siguen "Cantando" de Violadores del Verso (elegida por Borja Iglesias) con un +600%; "Malbec" de Duki y Bizarrap (la favorita de Cucurella) con un +230%; y "Ela ké Leitada" (la de Nico Williams) con un +96%.

Conexión emocional: La celebración también impulsó clásicos e himnos pop vinculados a la Selección, como "Quijote" de Julio Iglesias (+75%), que el propio seleccionador Luis de la Fuente se animó a cantar en directo; "El último día de nuestras vidas" de Dani Martín (elegida por Alex Baena, +57%); "Pa’ Madrid" de El Barrio (Pedro Porro, +39%); y "El bachatón de la L" de Lola Índigo y Lucho RK (Unai Simón, +34%).