Unai Simón y Travis Kelce: el enorme parecido que tiene fascinados a los fans de Taylor Swift

Si algo hemos aprendido desde que empezase The Eras Tour es que nunca se debe subestimar el poder de un swiftie. Es probable que este sea uno de los fandoms más grandes e influyentes del mundo, y cuando a sus miembros se les mete una idea en la cabeza, no hay quien los pare. Desde que se hiciesen conocidos los jugadores de la selección española, durante la Eurocopa 2024, son muchos los que han comentado el parecido entre su portero más destacado, Unai Simón, y la pareja actual de Taylor Swift, Travis Kelce. El asunto ha dado tanto juego que ya son varios los edits que han conseguido hacerse virales en redes a este respecto.

Aunque es cierto que, a primera vista, Unai Simón y Travis Kelce son muy similares, lo cierto es que hay ciertos rasgos genéricos que contribuyen mucho a este parecido: tienen un color y un corte de pelo similar, y ambos tienen barba. Con eso, su etnia blanca y su constitución de deportista, casi todo el trabajo está hecho. Por lo demás, el resto de sus rasgos físicos tienen poquito que ver.

Pero eso no ha sido impedimento para que miles de swifties hayan bromeado con la posibilidad de que Taylor Swift le eche el guante a Unai Simón en caso de que su relación con Travis Kelce no avance como le gustaría. Y más vale que nunca coincidan en el mismo espacio, no vaya a ser que Taylor se le acerque con toda la confianza, pensando que se trata de su novio.

Teniendo en cuenta toda la literatura fanfic que se ha creado en los últimos meses en torno a Taylor Swift y Travis Kelce, es probable que algún autor prolífico de Wattpad se haya puesto ya en marcha para crear un triángulo amoroso de ficción entre los tres protagonistas de este momento viral.