El tierno momento en que Roi Méndez descubre que Aitana está saliendo con Plex y habla de Lola Indigo, Amaia y Ana Guerra

La edición de Operación Triunfo 2017 marcó a toda una generación y, sin duda, sigue siendo una de las más queridas por el público. De ella salieron artistas tan exitosos como Aitana, Lola Índigo o Amaia. Pero también figuras entrañables como Roi Méndez, quien sigue demostrando su cercanía y ternura, como quedó reflejado en esta entrevista en la que habló sobre sus antiguos compañeros de edición.

Aunque parece difícil que alguien en España no se haya enterado aún del romance entre Aitana y Plex, Roi confesó, con total naturalidad, que no estaba al tanto de la noticia. El cantante asistió este fin de semana al concierto de Lola Índigo en Madrid y, al ser preguntado por el tema, su reacción fue de auténtica sorpresa: "Hace mucho que no hablo con Aitana, la quiero con locura, pero… ¿está con Plex? ¡Pues menuda parejaza! ¿Pero están juntos seguro?" Y añadió con una sonrisa: "Él me parece monísimo, me da mucha ternura, y Aitana también."

Antes del concierto tuvo también unas palabras muy afectuosas hacia su compañera a la que llama Mimi: "Me parece una persona muy generosa y cariñosa. Siempre intenta ayudar a los demás y, desde que nos conocemos, ha tenido buenas palabras conmigo y me ha ayudado en todo lo que ha podido."

El gallego aprovechó su paso por Madrid tras haber estado en el festival O Son do Camiño viendo a Amaia. Sobre ella y el resto de compañeros expresó su orgullo: "Estoy súper orgulloso de todos. Ayer estuve viendo a Amaia, estaba todo a reventar y fue un orgullo. Me hace feliz ver que cada uno, a su manera, sigue dedicándose a esta profesión tan bonita y disfrutando de la música."

También tuvo palabras para Ana Guerra, quien actualmente participa en Tu cara me suena: "Con Ana muy bien. De vez en cuando le pregunto qué tal le va. Este último mes he estado en Galicia, más centrado en mis cosas, pero son como mis hermanos. Me encanta lo que vi de ella en el programa, lo hace increíble. Es un formato muy difícil y con mucha presión, pero creo que lo está haciendo genial."

Finalmente, Roi confesó que, aunque mantiene buena relación con todos sus ex compañeros de OT, los más cercanos son Ana Guerra, Cepeda, Ricky y Nerea: "Al final me llevo bien con todos, pero sí es cierto que con quien más hablo es con Ana, Cepeda, Ricky y Nerea, porque tenemos un grupo aparte y nos vemos más a menudo."