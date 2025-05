Aitana más sincera que nunca sobre su depresión: "Hay un momento en el que ves la luz"

En su reciente visita a El Hormiguero, Aitana volvió a abrirse con total sincerada y vulnerabilidad sobre uno de los momentos más duros de su vida: la depresión que sufrió recientemente. Durante la entrevista con Pablo Motos, la cantante compartió, con una sinceridad desarmante, cómo vivió ese episodio que la llevó incluso a requerir medicación.

La artista reveló que el malestar comenzó durante la grabación de su docuserie. "En medio de la grabación empecé a estar bastante mal, pero no me diagnosticaron depresión hasta que no terminé justo de grabar", confesó. Fue durante el rodaje del último capítulo, en Lanzarote, cuando comenzó a sentirse especialmente afectada: "Estaba mal, de hecho hay muchas cosas que no pusieron en el documental porque eran demasiado tristes".

Tras regresar a casa, los síntomas se intensificaron. "Me empecé a sentir como si se me hinchara la cara, no paraba de llorar, estaba todo el tiempo llorando”, relató. En ese momento, comprendió que no se trataba de un simple bajón emocional y que pasaba algo más "La depresión es una condición médica real, no es solo estar triste. Es algo mucho más profundo y difícil de explicar".

El momento más conmovedor de su relato llegó cuando recordó cómo pidió ayuda: "Llamé a mi padre mientras él volvía a casa en el AVE y le dije: 'No puedo salir de la cama, necesito que me ayudes’. Salió corriendo del tren y vino. También vinieron mis mejores amigas. No podía parar de llorar".

Fue su madre quien tomó la decisión de llevarla al psiquiatra, donde finalmente recibió el diagnóstico. Aitana confesó que sentía mucho miedo ante la idea de que le confirmaran que tenía depresión. "No quería medicarme, era todo muy desconocido para mí. Pero la medicación me ayudó muchísimo en ese momento".

La cantante agradeció el apoyo de su entorno más cercano, así como la ayuda de los profesionales que la acompañaron. "Agradezco mucho haber asistido a terapia. Hago terapia todas las semanas y me ha ayudado a recuperar poco a poco mi bienestar". También mencionó el papel clave de sus psiquiatras que le transmitieron un mensaje de calma: "Me dijo que esto pasaría, que lo había vivido con otras personas y que hay que vivirlo con tranquilidad, sin intentar forzar la recuperación".

Aitana explicó que el proceso de sanación fue lento, y que llegó un momento en el que empezó a sentir que todo estaba cambiando: "En Navidad, cuando estuve con mi familia, empecé a sentirme mejor. Fue ahí cuando dije: 'Vale, creo que esto está empezando a funcionar'".

Durante ese período difícil, la artista tuvo que cancelar todos sus compromisos profesionales del mes de diciembre, incluyendo galas y presentaciones. "Fue complicado, lo disimulé como pude, pero fue muy heavy", admitió sincera.