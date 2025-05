¿Aitana confirma su relación con Plex? Así ha sido la listening party de Cuarto Azul

Aitana reunió este martes a un selecto grupo de seguidores en el Movistar Arena de Madrid para presentar, en primicia, su nuevo álbum Cuarto Azul, que verá la luz oficialmente el próximo viernes 30 de mayo. Durante el evento, la artista no solo dio a conocer las canciones que conforman el disco, sino que también desveló las historias y emociones que hay detrás de cada una de ellas.

Uno de los momentos más comentados de la noche se produjo durante la presentación de En el centro de la cama, una de las canciones más íntimas del álbum. La cantante reflexionó sobre cómo cambiaron sus hábitos de descanso a lo largo de los años y dejó caer una frase que no pasó desapercibida: "La gente cree que siempre estoy en pareja. Spoiler: no. He estado un año soltera". La afirmación, más allá de parecer una simple confesión, ha hecho que muchos asistentes y usuarios en redes interpreten que Aitana ya no está sola.

Las especulaciones sobre su posible relación con Plex, uno de los creadores de contenido más populares del momento, no se han hecho esperar. Y es que esta breve alusión a su situación sentimental, sumada al comentario de que en este álbum "no he inventado nada", ha sido leída por muchos como una confirmación implícita.

El evento, que no incluía actuaciones en directo, logró emocionar al público gracias a la cercanía de la artista y al carácter confesional de sus palabras. Además, contó con la presencia sorpresa de Alaska y Ela Taubert, colaboradoras en el proyecto.

Aitana, sin nombrar a nadie directamente, ha vuelto a convertir una presentación musical en una montaña rusa emocional. Y, de paso, ha dejado a sus fans con una duda que parece ya tener respuesta.