Taylor Swift sorprende a sus fans al subir a Travis Kelce al escenario

La tercera noche de conciertos de Taylor Swift en el estadio de Wembley en Londres dejó a sus fans sin palabras, cuando la cantante invitó al escenario a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Este memorable momento ocurrió durante la presentación de su canción I can do it with a broken heart, en la cual Kelce se unió al cuerpo de baile vestido de traje, recreando una escena de película muda de los años 20.

Este momento, que forma parte de la gira europea de The Eras Tour desde abril, se ha convertido en uno de los favoritos de los fans durante los conciertos. Sin embargo, la aparición de Kelce, quien llevó en brazos a Swift hasta un sofá como parte de la coreografía, se ha convertido desde ya en uno de los momentos más memorables de toda la gira de la cantante estadounidense, ya de por sí histórica.

La reacción del público no se hizo esperar. Los seguidores de Swift reconocieron de inmediato a Kelce y lo recibieron con una ovación ensordecedora. Esta es la primera vez que Swift invita a su pareja a subir al escenario, lo que hizo de esta noche un evento especialmente significativo. A pesar de que la cantante ha dedicado muchas de sus canciones a sus relaciones, rara vez ha hecho apariciones públicas con sus parejas. Y es que vaya diferencia debe de ser para Taylor Swift haber pasado de Joe Alwyn, una pareja con el que se tenía que esconder en público, a Travis Kelce, a quien no le importan los focos ni la fama.

La noche no terminó ahí. Swift también hizo un guiño especial a Kelce durante la interpretación de Karma, la canción con la que cierra sus conciertos. En lugar de la letra habitual "el tipo de la pantalla", Swift cantó "el karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo", en referencia a Kelce, quien juega para los Kansas City Chiefs. Este cambio fue recibido con entusiasmo por el público y capturado en numerosos vídeos por los fans presentes en la zona VIP del estadio.

Además de este momento icónico, las tres noches de Taylor Swift en Londres han sido un éxito rotundo, con escenas que ya han pasado a formar parte del universo swiftie. Sin lugar a dudas, The Eras Tour será una de las giras más recordadas jamás hechas por una artista contemporánea.