Gracie Abrams revela que se produjo un incendio en el apartamento de Taylor Swift en Nueva York después de que escribieran Us juntas

Gracie Abrams se ha convertido en una de las voces más prometedoras de la música pop. La hija del productor musical JJ Abrams, a sus 24 años, ya ha sido telonera de artistas de la talla de Olivia Rodrigo y, más recientemente, de Taylor Swift en su histórica gira The Eras Tour.

El próximo 21 de junio, Gracie lanzará su segundo álbum, The Secret of Us, que incluye la tan esperada colaboración con Taylor, titulada Us.

Taylor conocida por su generosidad al apoyar a talentos emergentes, como ya ocurrió con Olivia Rodrigo, se convirtió en una mentora y apoyo clave para la carrera de Gracie Abrams.

En una entrevista con Billboard, Gracie Abrams rememoró la noche en la que estaba en el apartamento de Taylor Swift en Nueva York, y tras estar componiendo su colaboración ocurrió un incidente que nadie esperaba.

Era ya pasada la madrugada, alrededor de las 6 de la mañana, cuando ambas decidieron relajarse con una cena y unas copas. Sin embargo, la velada tranquila dejó de serlo cuando una vela se cayó, provocando un incendio en la cocina.

"Fue una leyenda, no sé cómo a esas horas y en nuestro estado sabía qué hacer. Los dos tuvimos una tos de locos por los gases del extintor durante semanas", dijo Abrams.

El incendio quedó en una anécdota más de la noche y continuaron componiendo la esperada colaboración. La química entre ellas era evidente, como destacó el guitarrista de The Nacional Aaron Dessner, quien también participó en la creación de Us. “Ver a Gracie en total asombro observando a Taylor grabar y producir fue realmente especial”, comentó Dessner.

La canción Us ocupa el puesto número 5 en el tracklist The Secret of Us, un número también significativo en los álbumes de Taylor, reservado para las canciones más emotivas. Este detalle no pasó desapercibido para los fans, quienes anticipan que la canción será uno de los temazos del nuevo álbum de Abrams.

Hasta ahora, hemos podido escuchar dos sencillos de este esperado disco. Risk se estrenó el 1 de mayo, poco después de que se revelara el título del disco y su fecha de lanzamiento. Tan solo una semana más tarde, Close To You hizo su debut y rápidamente ha escalado en las listas de éxitos, captando la atención de todos sus fans.

Además, la fecha del lanzamiento del álbum coincide con el concierto de Taylor Swift en el Wembley Estadium en Londres. ¿Habrá sorpresa? Por ahora, no se ha anunciado nada, pero para Taylor los conciertos en la capital británica son siempre muy especiales, además, ya ha anunciado que habrá segundos teloneros.

Ahora toca esperar para ver que nos trae The Secret of Us de Gracie Abrams que promete ser un hito en su carrera cargado de sorpresas.