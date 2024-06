Acusan a Taylor Swift de sacar ediciones especiales de su nuevo disco para evitar que Charlie XCX y Billie Eilish le quitaran el número uno

Taylor Swift es la artista número uno del mundo de nuestra era y trabaja con todas sus fuerzas para conseguirlo como demuestran los numerosos récords que rompió con Midnights, luego el éxito de su gira The Eras Tour y ahora todos los récords que está logrando con su doble disco The Tortured Poets Department pero su obsesión con las listas está empezando a ser criticada.

El disco The Tortured Poets Department que fue lanzado el 19 de abril lleva ocho semanas consecutivas siendo número uno en Estados Unidos y seis semanas no consecutivas siendo número uno en Reino Unido.

Sólo ha habido dos semanas en las que no logró mantener el trono en Reino Unido ya que los nuevos discos de Dua Lipa primero y Billie Eilish después eran demasiado potentes.

No ha sido tan potente el nuevo y aplaudido disco de Charlie XCX, Brat que se ha quedado a las puertas del éxito en Reino Unido por detrás de Taylor Swift. Para conseguirlo Taylor Swift sacó varias versiones de su nuevo disco, y ya van tantas que es imposible llevar la cuenta, exclusivamente para el Reino Unido en el momento justo para impedir que Charlie le quitara el número uno.

Hubo un momento, al final de la semana, en el que parecía que Brat debutaría en el número 1. Luego, el jueves 13 de junio, Swift intervino: a las 6:57 p. m., Taylor Nation, el brazo de relaciones públicas de Swift, que interactúa con los fans y ofrece noticias y actualizaciones, anunció el lanzamiento de seis reediciones de lujo de su último álbum, cada una con diferentes versiones adicionales en vivo y notas de voz, disponibles solo en el Reino Unido hasta las 11:59 p. m. de esa noche, justo el final de la semana de seguimiento de las listas de álbumes en ese país.

The UK Official charts dijeron el jueves en este artículo que Charli XCX había retenido el liderato durante casi toda la semana pero que Swift tuvo un repentino aumento en las ventas debido a las nuevas versiones lanzadas. Al final estas versiones fueron sufuciente para quitarle el número uno a Charli XCX y conseguir que TTPD se convierta en el disco más éxitoso de la carrera de Taylor en el país británico.

Para muchos este flujo constante de lanzamientos se siente menos como una celebración de la música y más como una apuesta implacable por dominar las listas. Un fan escribió en Twitter/X: "Yo cuando soy una mujer vergonzosa y patética obsesionada con las listas". Otro expresó su preocupación por los estándares de la industria musical: "Billboard necesita cambiar la forma en que cuenta el seguimiento. Estar obsesionado con las listas no es saludable".

"Nadie te pone una pistola en la sien para que te compres la edición 8487 de TTPD", apuntaba un fan de Taylor defendiéndola.

Swift anteriormente había llamado la atención entre los fanáticos de otros artistas, particularmente los de Billie Eilish, por lanzar versiones adicionales de The Tortured Poets Department en momentos concretos que ayudaron a que se mantuviera en los alto de la lista de albums del Billboard por delante de Hit Me Hard And Soft.

El lanzamiento inicial de TTPD el 19 de abril de 2024 llegó con 19 formatos físicos, incluidas nueve variantes de CD, seis de vinilo y cuatro de casete. A esto le siguieron rápidamente ediciones más limitadas a lo largo de mayo y junio, cada una de las cuales ofrecía contenido exclusivo como pistas acústicas y actuaciones en vivo. Ahora, con las últimas incorporaciones, la lista de variantes ha llegado a las 34.