Cada cierto tiempo surge un artista o banda que alcanza unos niveles de popularidad por encima del resto. Algunos de los ejemplos más obvios que me vienen a la mente son Elvis Presley a finales de los años 50, Los Beatles en los años 60, Michael Jackson en los años 80, Madonna en los 90 y en menor medida las locuras puntuales que vivimos cuando explotaron Mariah Carey, las Spice Girls, Backstreet Boys o One Direction.

Más recientemente podríamos hablar de los éxitos y dominación de artistas como Beyoncé, Drake, The Weeknd o en clave latina Bad Bunny pero ninguno está a la altura en cuanto a popularidad, relevancia e importancia de Taylor Swift.

Sus fans se refieren a las distintas etapas de su carrera, marcadas por sus distintos discos, como 'eras' y de actualmente la cantante americana se encuentra en mitad de su gigantesco The Eras Tour. Yo opino que la música popular se encuentra en la era Taylor Swift y tengo muchos datos, algunos objetivos y otros subjetivos, que lo confirman.

Por un lado decir que la dominación de Taylor Swift, aunque es muy global, es todavía más marcada en Estados Unidos que es el centro de la cultura musical popular en el mundo. Por otro apuntar que no estoy hablando de Taylor Swift desde un punto de vista de calidad musical ni estoy comparando su carrera con las de Elvis Presley, los Beatles, Michael Jackson o Madonna.

Simplemente estoy afirmando que es la artista más importante, y por importante entiendo una combinación de popularidad, éxito, relevancia e influencia en la industria musical, de nuestro tiempo es Taylor Swift como en su momento lo fueron esos legendarios artistas que he mencionado.

Hay tantos datos que apoyan esta teoría que se puede empezar casi por cualquier lado. Taylor Swift no es la artista más seguida en Instagram, ni en YouTube, ni en TikTok pero si es una de las más seguidas en todas las redes sociales, capaz de romper internet con cada anuncio, cada nuevo disco y cada cambio en su vida amorosa y personal. Algo en lo que tienen gran parte de culpa las swifties que son la base de fans más fieles que existe en la música quizás solo superadas por los fans de BTS.

No hay más que ver la cantidad de Trending Topics que provoca, la cantidad de artículos que genera y la fuerza en redes sociales que tiene Taylor Swift que, en mi opinión, es igual o superior a la de cualquier artista de éxito actual que puedas pensar.

Un pequeño de ejemplo de esto es cuando anunció su nuevo disco de estudio durante los Premios Grammy y provocó que su página de Instagram se cayera temporalmente cuando subió la portada del disco que ha acumuló más de 10 millones de me gusta en menos de 24 horas.

Esto me permite enlazar con los premios para añadir un buen puñado de datos que apoyan mi teoría. Si bien la artista que más Premios Grammy ha ganado nunca es Beyoncé a Taylor Swift no le ha ido nada mal con 14 estatuillas en su carrera incluyendo el récord de haber ganado cuatro veces el premio a mejor álbum del año. Además, una mirada rápida a otros premios nos descubre que Taylor Swift es la segunda persona que más MTV Video Music Awards ha ganado y, de largo, la persona que más Billboard Music Awards y American Music Awards ha ganado.

Podrías decirme que los premios no son todos, sobretodo viendo lo subjetivos que son en la música, yo te daría la razón y aprovecharía para hablarte de los éxitos en listas de Taylor Swift. Empezamos apuntando que este 2023 fue coronada por Spotify como la artista del año que fue más escuchada en todo el mundo. Luego analizamos su discografía para descubrir cómo, quitando su primer disco, todo lo que ha lanzado desde 2008 ha sido número uno en Estados Unidos. Tanto sus nueve discos de estudio más sus cuatro regrabaciones han sido número uno en su país. Además desde 2012 cuando saco Red todo lo que ha lanzado ha sido también número uno en Reino Unido y en medio mundo.

En total Taylor Swift ha vendido más de 270 millones de discos en todo el mundo desde 2006 lo que la coloca en el top 20 histórico por delante de Beyoncé (cuya carrera empezó una década antes) y justo por debajo de Mariah Carey y Eminem.

Venga que tengo más datos por si esto te parece poco. Taylor Swift ha sido cornada Artista de grabación global del año 2022, y probablemente vuelva a serlo en 2023, por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Es la tercera vez que Swift gana el honor anual, que reconoce el acto más vendido del año en ventas físicas, descargas y streaming en todo el mundo, convirtiendo a Swift en la artista más exitosa en los 10 años de historia del premio y por lo tanto en la más exitosa de la última década.

Por si esto fuera Taylor también es una fuerza de la naturaleza en directo. Su gira The Eras Tour que le llevará a dar 60 conciertos por todo el mundo entre 2023 y 2024 ya es la más ha recaudado de la historia superando los 1.000 millones de dólares. Hay 20 tours que han vendido más entradas que el de Taylor en la historia, pero ninguno ha logrado vender un número tan alto de entradas con tan pocos conciertos, en concreto son más de 4 millones de entradas en sólo 60 conciertos.

Los datos son tantos y tan variados que abruman. La película de The Eras Tour, que estrenó Taylor Swift este 2023, se convirtió en una de las más vista del año recaudando la friolera 250 millones de dólares.

Pero si te quieres alejar de los datos también puedes hablar de la influencia de Taylor Swift en la industria musical en general. Por un lado su lucha para que los artistas tengan los derechos de sus canciones enfrentándose a Scooter Braun que vendió su catálogo y regrabando sus discos para tener el control total sobre sus canciones.

Por otro tienes todo el fiasco de la venta de entradas para su tour en Ticketmaster y como la fuerza de Taylor Swift y la presión de sus fans provocaron que en el congreso de Estados Unidos se esté investigando a la compañía por monopolio lo que podría desembocar en algún tipo de legislación que acabará con algunas de las practicas abusivas que se producen en la venta de entradas.

Todo esto con sólo 34 años, con un nuevo disco por salir y con mucha carrera por delante para seguir aumentando sus cifras, conquistando más récords y cimentando una de las carreras musicales más exitosas de la historia.

Podrá no gustarte su música, podrás pensar que es demasiado comercial, podrás pensar que no hace nada original y nuevo que no se haya hecho antes y podrás incluso no conocerla mucho, pero lo cierto es que la música popular y la industria musical en general esta viviendo su particular era Taylor Swift. No es ninguna antihéroe, pero siempre podemos esperar lo mejor de ella.