Taylor Swift es la artista más escuchada este 2023 en Spotify pero en España no entra en el top 10

Después de tres años consecutivos de reinado, Taylor Swift ha conseguido destronar a Bad Bunny como la artista más escuchada del mundo en Spotify, la mayor plataforma de audio en "streaming", pero no en España, donde el puertorriqueño sigue aferrado al número 1.

Este año Taylor Swift se hace con la primera posición como la artista más escuchada del mundo, un nuevo hito para la estadounidense, que ha acumulado en 2023 un total de 26.000 millones de reproducciones.

La autora de Midnights también ha sido escogida en 2023 como la Artista del Año por otra plataforma de audio importante como es Apple Music, tras haber conseguido que 65 de sus canciones alcanzaran el Top 100 global, más que cualquier otra figura de la música.

Top 10 artistas global | Spotify

En lo que respecta a Spotify, completan los puestos de honor: el puertorriqueño Bad Bunny en segundo lugar, el canadiense The Weeknd, en tercer lugar; su compatriota Drake en el cuarto y, lo que es aún más curioso, hasta el quinto escala el mexicano Peso Pluma como uno de los principales baluartes del auge de la música regional mexicana.

No es el único triunfo para este género, ya que el tema Ella Baila Sola que interpreta este artista junto a sus compatriotas de Eslabón Armado es la quinta canción más escuchada del año en todo el mundo.

La clasificación, que abre Flowers de Miley Cyrus (con 1.600 millones de reproducciones desde su lanzamiento en enero de este año), la completan Kill Bill de la también estadounidense Sza, As it Was del británico Harry Styles (que se cuela en esta clasificación por segundo año, tras ser la más escuchada de 2022) y Seven, del surcoreano y exmiembro de BTS Jung Kook, cuarto.

Bad Bunny y Quevedo arrasan en España

Sin embargo en España Taylor no ha conseguido entrar en el top 10 que lidera Bad Bunny seguido de Quevedo y en el que sólo aparece una mujer, Karol G en el noveno puesto. Este top 10 de artistas más escuchados en nuestro país lo completan, por orden de ranking, Feid, Myke Towers, Rauw Alejandro, Anuel AA, Mora, Eladio Carrión, KAROL G y Bizarrap.

Por otro lado, en el primer lugar del top 10 de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra PLAYA DEL INGLÉS, de Quevedo. El tema, que salió publicado a finales del 2022, es el cuarto y último sencillo del álbum DONDE QUIERO ESTAR. La canción, cuyo título hace referencia a una de las playas de Las Palmas de Gran Canaria, fue grabada junto al puertorriqueño Myke Towers.

"Estoy muy agradecido a la gente que me escucha y le gusta mi música, que son los que hacen que esté ahí arriba. Ha sido un año muy completo, con mi primer disco y muchísimas colaboraciones que han hecho que me divierta mucho haciendo música", ha dicho Quevedo en declaraciones recogidas por Spotify.

En segunda posición dentro del ranking de canciones más reproducidas en España se encuentra Yandel 150, de Yandel con Feid; Columbia, otro éxito de Quevedo, en tercer lugar; en cuarto El Merengue, de Marshmello con Manuel Turizo, y La Bachata, de Manuel Turizo, en quinto lugar. El top 10 se completa con Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la colaboración de Bizarrap con Shakira; LALA, de Myke Towers; BESO, de Rosalía con Rauw Alejandro; PUNTO G, de Quevedo, y Nochentera, de Vicco. Así, se evidencia la diversidad de sonidos y géneros en las listas, con la predominancia de los sonidos urbanos, principalmente el reggaetón, y el pop.

Si se desligan los datos de reproducciones de las artistas femeninas de mayor éxito en el país, Swift aparece en quinta posición, por detrás de la citada Karol G (primera), Shakira (segunda), Rosalía (tercera) y Aitana (cuarta).

¿Por qué la número uno mundial no llega al top 10 en España?

Existe una explicación bastante lógica para explicar la diferencia que existe con Taylor Swift entre el top global y el top de España donde ni si siquiera entra.

La cantante norteamericana tiene una gran base de fieles en nuestro país que agotaron al instante las entradas para su único concierto en el Santigo Bernabeu en 2024 y que han hecho que se encuentre entre las mujeres más escuchadas en España y probablemente en el top 20 de artistas.

Lo que ocurre es que en España es que la música en español tanto de aquí como de latinoamérica tiene una presencia demasiado fuerte. La cantidad de gente que escucha playlists oficiales de música latina, reggaetón, música urbana, pop con ñ o éxitos España, en las que no está Taylor, es brutal.

A eso hay que sumar todas las fiestas, bares, chiringuitos y tiendas de nuestro país que ponen música en Español y no playlists en inglés o globales en las que si aparece Taylor.