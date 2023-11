Cómo ver tu Spotify Wrapped 2023: conoce cuáles son los artistas que más has escuchado este año

Sí, ya ha llegado ese momento del año: Spotify Wrapped 2023 vuelve para hacernos un resumen que probablemente no nos sorprenda a ninguno: el de los principales artistas que hemos escuchado a lo largo de este año. Las redes sociales se llenarán durante los próximos días de infinidad de capturas de esta conocida función de Spotify que solo se puede utilizar una vez al año. Pero, ¿cómo ver tu Spotify Wrapped 2023? Si entras en esta plataforma de streaming de música, verás un aviso en la pantalla de inicio que te dirá que puedes chequear tu resumen anual de las canciones, álbumes y artistas que más has escuchado, y rememorar todos los momentos que has vivido este año acompañado de esas maravillosas melodías.

Si por alguna razón no te sale la opción de ver tu Spotify Wrapped 2023, este año la plataforma ha incorporado la posibilidad de que puedas localizarlo con una búsqueda rápida a través de cualquier navegador, para que lo tengas más fácil. Otra novedad de esta edición de 2023 es que Spotify te asignará una ciudad que tenga relación con tus gustos musicales; ¡ahora Spotify te hace hasta recomendaciones turísticas!

Bad Bunny ha sido en los últimos años el líder de Spotify, pero este año ha cedido su puesto a Taylor Swift, y se ha tenido que conformar con una segunda posición. The Weeknd, Drake y Peso Pluma son los que completan el Top 5 de artistas más reproducidos. En cambio, las canciones más escuchadas del año son Flowers de Miley Cyrus y Kill Bill de SZA (TikTok hace verdaderos milagros). En lo que sí se mantiene alto Bad Bunny es en el álbum más escuchado: vuelve a ser Un Verano Sin Ti.

Ahora que ya sabes cómo ver tu Spotify Wrapped 2023, lo único que queda es deleitarte con este resumen personalizado y compartirlo a través de todas tus redes. ¿Te has llevado alguna sorpresa?