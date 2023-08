La caída de Scooter Braun: Ariana Grande y Demi Lovato abandonan al archienemigo de Taylor Swift

El nombre de Scott 'Scooter' Braun ha vuelto a entrar en las tendencias después de que el mánager perdiese a dos de sus clientas más conocidas: Ariana Grande y Demi Lovato. Su figura se ha hecho especialmente conocida por su enfrentamiento con la cantante Taylor Swift: compró los derechos de sus seis primeros discos, y eso llevó a que la artista decidiese lanzar las regrabaciones que tanto han dado que hablar durante los últimos años. Justin Bieber y Ariana Grande, las dos estrellas más potentes bajo el ala de Scooter Braun, recibieron muchas críticas por no abandonar a su mánager cuando se conoció esta cruzada entre él y Taylor Swift, pero ahora la cantante de 'Thank U, Next' ha decidido que es momento de continuar sus caminos por separado.

La partida de Ariana Grande se suma a la de otros muchos compañeros, como Demi Lovato, Ibiza Menzel, Carly Rae Jepsen o J Balvin. En estos momentos, Justin Bieber sería el único de los artistas titanes que seguiría manteniendo una relación comercial con Scooter Braun, aunque es posible que esto cambie en el futuro. El mánager ha respondido a la polémica con un tuit de burla hacia sí mismo que no ha sentado nada bien a los fans.

Los seguidores de Ariana Grande se han alegrado enormemente de su separación comercial de Scooter Braun. Muchos le guardaban rencor desde que supieron que forzó a la artista a publicar la canción 'Ghostin' sobre Mac Miller, justo después de su fallecimiento. Lo han acusado de querer explotar la privacidad de Ariana Grande a toda costa, a pesar de que ella estuviese en contra de que la canción viese la luz. Desde que la publicó, la cantante no la ha interpretado jamás en directo.

El hecho de que tantos artistas hayan decidido abandonar a Scooter Braun en tan poco tiempo difícilmente puede considerarse una casualidad. Ahora solo queda esperar que todos ellos encuentren otras vías para gestionar su música de una forma que encaje mejor con los proyectos que les esperan.