Ariana Grande y la regrabación de su primer álbum, 'Yours Truly': todo lo que se sabe

Parece mentira que ya haga diez años que vio la luz el primer disco de Ariana Grande, 'Yours Truly'. El mundo ya la conocía por su participación en series adolescentes, pero este cambio en su trayectoria fue una de las más exitosas transiciones que se han visto jamás en el sector. Aunque el estilo de este álbum está muy lejos del que luego ha acabado caracterizando a la artista, algunas de las canciones del disco son realmente especiales tanto para Ariana Grande como para sus fans, así que no hay mejor manera de celebrar su décimo aniversario que lanzando una regrabación que interprete de una forma diferente estos grandes clásicos de su discografía.

Será este próximo viernes, día 25 de agosto, cuando vea la luz la versión actualizada de este disco, que muchos ya comparan con las regrabaciones que ha ido lanzando Taylor Swift en los últimos años. Por supuesto, las circunstancias que han motivado a estas dos artistas a regrabar sus álbumes no tienen nada que ver: mientras que Ariana Grande lo hace por gusto, Taylor Swift no tiene más remedio que hacerlo si quiere ser dueña de su propia música. Pero no cabe duda de que esta costumbre que Taylor ha inculcado en los últimos años ha hecho que el público esté mucho más receptivo e ilusionado por proyectos como este.

Ahora solo queda esperar a descubrir qué otras sorpresas tiene reservadas Ariana Grande para celebrar este décimo aniversario del disco 'Yours Truly'. Ya se sabe que hay un documental especial en marcha y cuyo estreno se anunciará pronto, así que los fans de la artista tendrán que estar atentos a todas las novedades que puedan salir próximamente. Puede que incluso llegue alguna canción extra que no pudo ver la luz en su momento en el disco oficial, ¡así que quién sabe si las próximas semanas estarán llenas de nuevos descubrimientos!