¿Qué significa que las canciones de Universal Music Group desaparezcan de TikTok?

El mundo de la industria musical, las redes sociales y los fans de la música en general se encuentra más revuelto de lo habitual después de que Universal Music quitara todo el catálogo de sus artistas de TikTok.

Universal Music Group es la mayor discográfica del mundo controlando el 31% del mercado global, seguida de Sony Music Entertainment que controla el 22% y Warner Music Group que controla el 16%. Conocidas como las Big Three (eran seis compañías entre 1928 y 1998) han convertido la música popular y mainstream en un oligopolio.

A esto hay que sumarle que Universal Music Group tiene importantes acuerdos con Spotify, el servicio de streaming musical número uno del mundo y con Live Nation Entertainment, la promotora de conciertos número uno del mundo y dueña de Ticketmaster, la principal web de venta de entradas.

Teniendo esto claro podemos decir, sin equivocarnos mucho, que Universal Music controla prácticamente un tercio del mercado musical y tiene también la mano metida en como se venden las entradas de los conciertos, como se organizan los conciertos y como se escucha la música a través de Spotify.

El único sitio importante en el panorama actual de la industria musical en el que Universal Music no tiene metida la mano de alguna manera son las redes sociales y es ahí donde empieza su conflicto con TikTok.

¿Qué ha pasado exactamente entre Universa Music Group y TikTok?

Recientemente Universal Music Group ha comenzado a retirar la música de sus artistas de TikTok después de que las negociaciones contractuales entre las dos compañías no lograran dar como resultado un nuevo acuerdo de licencia.

Los vídeos que incluyan canciones propiedad de UMG se silenciarán y los usuarios tendrán la opción de elegir una nueva canción para poner la banda sonora a su contenido. Eso significa que los usuarios de TikTok, de los cuales hay más de mil millones, tendrán que encontrar alternativas a canciones de artistas como Taylor Swift, Drake, Rihanna y clásicos como Bob Dylan, que dudo mucho sea el que más presencia tiene en la red social.

La noticia saltó el 31 de enero con este comunicado en el que la compañía aseguraba que "Nuestra misión principal es simple: ayudar a nuestros artistas y compositores a alcanzar su mayor potencial creativo y comercial, razón por la cual debemos pedir tiempo muerto en TikTok". Este 31 de enero se terminaba el contrato que tenían con TikTok, el cual todavía no han renovado debido a que quieren incluir ciertos cambios que parecen no estar convenciendo a la red social.

La respuesta de TikTok no se hizo esperar y rápidamente contestaron con otro comunicado en el que acusan a UMB de crear una narrativa falsa sobre toda la situación y de no preocuparse por lo que es mejor para sus artistas.

"Es triste y decepcionante que Universal Music Group haya antepuesto su propia codicia a los intereses de sus artistas y compositores. A pesar de la narrativa y la retórica falsas de Universal, el hecho es que han optado por alejarse del poderoso apoyo de una plataforma con más de mil millones de usuarios que sirve como vehículo gratuito de promoción y descubrimiento para su talento. TikTok ha podido llegar a acuerdos de "primero el artista" con todos los demás sellos y editores. Claramente, las acciones egoístas de Universal no benefician a los artistas, compositores y fans".

¿Qué artistas han desaparecido ya de TikTok?

Universal Music Group se ha dado prisa en retirar su catálogo de TikTok por lo que por un lado ya no es posible usar las canciones de muchos de tus artistas favoritos en tus vídeos de TikTok y los vídeos en los que aparecían esas canciones las tienen muteadas.

Se hace raro entrar en el perfil de TikTok de Taylor Swift y ver como muchos de sus vídeos ya no tienen ningún audio porque las canciones han desaparecido.

Pero no es la única, otros artistas de los sellos de Universal Music Group incluyen a Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, SZA, Steve Lacy, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Rosalía, Harry Styles, Ariana Grande, Justin Bieber, Adele, U2, Elton. John, J Balvin, Brandi Carlile, Coldplay, Pearl Jam, Bob Dylan y Post Malone.

¿Qué significa esto para la industria y los fans?

Las consecuencias de esta ruptura no se pueden predecir y todavía existe la posibilidad de que en un futuro ambas compañías lleguen finalmente un acuerdo. Por un lado el papel que juega TikTok en el panorama musical mainstream actual es innegable y son muchos los artistas que se benefician directamente de que sus canciones se vuelvan virales en TikTok lo que luego repercute en el resto de su negocio y carrera musical, al menos en toda la parte que no es musical.

Si una canción se vuelve viral en TikTok por cualquier motivo, incluido que la discográfica pague a influencers por usarla, eso hace que el artista en cuestión gane más seguidores en redes sociales y que su música sea más reproducida en plataformas de Streaming como Spotify, Youtube Music o Tidal.

Por otro lado nos tenemos que preguntar cuán importante es para gente como Bad Bunny o Taylor Swift, con carreras establecidas y una base de fans fieles que les siguen a cualquier parte, que su música no esté en TikTok.

Si eres usuario de TikTok a lo mejor te molesta un poco no poder usar un montón de canciones de artistas que te gustan o a lo mejor te molesta ver como la música ha desaparecido de parte de tus vídeos.

Si eres alguien como Taylor Swift que vendes más discos y merchandising que nadie, tus giras son un éxito y sacas películas que arrasan en el cine, no creo que esto afecte a tu multimillonaria economía ni te vaya a quitar mucho el sueño.

Si eres un pequeño artista independiente o que se encuentra en la parte baja del roster de una discográfica intentando buscar formas de sobrevivir en la música tampoco te afecte tanto ya que tienes muchos otros problemas que rodean a este mundillo que tiene mucho más de industria que de musical.

Si eres un fan musical activo que no usa TikTok, que no se limita sólo a escuchar lo que ponen en las playlists oficiales de las plataformas de streaming o lo que el algoritmo le dice que tiene que escuchar probablemente tampoco te afecte mucho ya que tus formas de descubrir, consumir y compartir música no están tan afectadas por la viralidad de TikTok.

Una viralidad que con esta ruptura se verá puesta a prueba. Tendremos que ver si el hecho de no estar en TikTok afecta a los artistas de Universal Music y hace que bajen su numero de streams o sus posiciones en las listas de éxitos.

De la misma manera a lo mejor nos encontramos con que artistas de otras discográficas viven una etapa de florecimiento en TikTok que ayuda a impulsar sus carreras cuando más gente empiece a usar sus canciones en sus videos.