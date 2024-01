GRAN PÉRDIDA

Universal Music retirará sus canciones de TikTok y acusa a la red social de no pagar bien a los artistas

Universal Music Group ha sorprendido al revelar que no han renovado su contrato con TikTok debido a que no consiguen llegar a un acuerdo, momento en el que han acusado a esta red social de no pagar de forma adecuada a los artistas.