Taylor Swift hace historia en los Grammys al ganar su cuarto premio a mejor álbum del año

Taylor Swift hizo historia en los Premios Grammy 2024 después de ganar su cuarta estatua de Álbum del Año por Midnights, convirtiéndola en la primera persona en ganar cuatro premios en esta categoría, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, todos empatados con tres premios.

Unos premios claramente dominados por mujeres en los que Miley Cyrus se llevó sus primeras dos estatuillas, incluida la de Record Of The Year por su canción Flowers, Billie Eilish se llevó otras dos estatuillas, incluida la de Canción del año y la gran reina de la noche fue Phoebe Bridgers que se fue a casa con cuatro estatuillas.

Quitando a Jon Batiste la competencia de Taylor Swift para alzarse con el premio a Álbum del año era totalmente feménina con sus amigas Boygenius y Lana del Rey, Miley Cyrus, SZA, Janelle Monae y su 'discípula' Oliva Rodrigo.

Taylor Swfit, que también ganó el premio a mejor álbum pop vocal, suma con estas dos estatuillas un total de 14 en toda su carrera todavía muy lejos de Beyoncé que es la reina absoluta de los Grammy con 32.

En una última sorpresa de la noche, el premio fue entregado por Celine Dion, quien no ha hecho apariciones públicas recientemente desde que le diagnosticaron síndrome de persona rígida en 2022. Dion fue presentada por el presentador Trevor Noah después de la interpretación de Billy Joel de su primera canción nueva en 17 años.

Dion pronunció un conmovedor discurso sobre el poder de la música, pareciendo genuinamente complacido de estar en ese escenario, antes de presentar la estatua del premio más grande de la noche.

Al ganar, Swift abrazó con entusiasmo a sus colaboradores y llevó a varios, incluido el productor Jack Antonoff y la ingeniera de sonido Laura Sisk, al escenario mientras aceptaba su histórico premio. La cantante de Midnights agradeció a sus productores, incluido Antonoff, y destacó a su compañera y amiga nominada a Álbum del Año, Lana Del Rey, quien aparece en la canción de Midnights Snow on the Beach. Terminó su discurso agradeciendo a sus fans y diciendo que estaba emocionada de actuar en Tokio, la siguiente parada de su Eras Tour.

Miley Cyrus consigue sus dos primeros Grammy

La cantante, de 31 años, ganó el primer premio Grammy de su carrera a mejor interpretación pop solista por Flowers, el sencillo principal de su octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation. Mariah Carey entregó el premio a Cyrus cerca del inicio de la ceremonia.

"Me quedé atrapado bajo la lluvia en el tráfico y pensé que me iba a perder este momento", dijo Cyrus. "Y podría haberme perdido el premio, está bien, ¡pero no a Mariah Carey!".

Más tarde esa noche, Cyrus también ganó el premio a la grabación del año, uno de los premios más prestigiosos de los Grammy, por "Flowers".

"Este premio es increíble, pero realmente espero que no cambie nada porque ayer mi vida era hermosa", dijo. "No todos en el mundo recibirán un Grammy, pero todos en este mundo son espectaculares, así que no crean que esto es importante".

Billie Eilish lleva el fenómeno Barbie a los Grammy

El fenómeno Barbie también llegó a los Grammy de la mano de Billie Eilish con What Was I Made For?, que conforma la banda sonora de este filme, galardonada como la canción del año, además de mejor canción escrita para medios visuales.

"Gracias a mi hermano, que es mi mejor amigo en el mundo y me hace la persona que soy hoy. Gracias también a Greta Gerwig por hacer la mejor película del año", exclamó Eilish.

Con sólo 22 años Billie ya ha ganado un total de nueve Grammy en su corta carrera y los premios de esta noche, sumados al reciente Globo de Oro, podrían ser la antesala del segundo Oscar para esta joven cantante y su hermano.