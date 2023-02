Beyoncé se convierte en la artista con más Grammys de la historia

Beyoncé se ha convertido oficialmente la artista más condecorada de la historia después de recibir su 32.° Grammy al mejor álbum dance/electrónico en la 65.ª entrega anual de los premios Grammy.

La cantante rompió el récord que tenía el difunto director húngaro-británico Georg Solti con 31 estatuillas por la mayor cantidad de premios Grammy de todos los tiempos.

Beyoncé, que ya ganó la mayor cantidad de premios Grammy entre las artistas femeninas, recibió nominaciones para categorías importantes como grabación del año, canción del año y álbum del año, la última de las cuales nunca ganó. Harry Styles se llevó a casa el premio a álbum del año, mientras que Lizzo se llevó a casa el premio a grabación del año y Bonnie Raitt a canción del año.

Este año, Beyoncé también empató el récord de más nominaciones después de asegurar nueve nominaciones para impulsar el total de su carrera a 88, un récord que ahora comparte con su esposo, Jay-Z.

El premio que la colocó en la cima fue una victoria por mejor álbum dance/electrónico por 'Renaissance'. Beyoncé estuvo presente en el estadio para aceptar este premio en directo a diferencia del anterior cuando todavía no se encontraba en las instalaciones oara celebrar cuando 'Cuff It' obtuvo el premio a mejor canción de R&B.

Cada año los Premios Grammy se dividen en dos galas diferentes para poder entregar los 90 premios y no convertir la ceremonia principal en algo interminable e imposible de emitir en televisión en horario de máxima audiencia.

"Estoy tratando de no ser demasiado emocional y estoy tratando de recibir esta noche", dijo, después de romper el récord poco más de dos horas después de la transmisión principal.

"Quiero agradecer a Dios por protegerme. ... Me gustaría agradecer a mi tío Johnny, que no está aquí, pero está aquí en espíritu". También agradeció a sus padres, esposo y tres hijos antes de concluir: "Me gustaría agradecer a la comunidad queer por su amor y por inventar este género".