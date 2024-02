Miley Cyrus gana el primer Grammy de su historia gracias a Flowers

Miley Cyrus es oficialmente ganadora de un Grammy. La cantante inició la ceremonia con el premio a la mejor interpretación pop solista por su éxito Flowers, con el que también se llevo el premio estrella de la noche a mejor grabación del año, ​​y subió al escenario para aceptar el premio de manos de Mariah Carey.

"Esta M.C. va a apoyar a esta M.C. porque esto es demasiado icónico", comenzó Cyrus en su primer discurso, señalando a Carey. "Dios mío, me quedé atrapado en la lluvia y el tráfico y pensé que me iba a perder este momento. Y podría haberme perdido el premio, está bien, ¡pero no a Mariah Carey! Te acabo de ver en el Hollywood Bowl. Fue todo".

El discurso de Cyrus continuó subrayando lo significativos que son para ella sus primeros premios Grammy, después de casi dos décadas trabajando en la industria de la música.

"Había un niño pequeño que lo único que quería para su cumpleaños era una mariposa. Entonces sus padres le regalaron un cazamariposas y estaba muy emocionado. Salió al sol y empezó a balancearse y balancearse. Pero sin suerte, se sentó en el suelo, finalmente se soltó y se rindió. Estaba bien porque no iba a capturar esta hermosa mariposa", dijo Cyrus. "Justo cuando lo hizo fue cuando la mariposa vino y aterrizó justo en la punta de su nariz. Y esta canción, Flowers, es mi mariposa. Gracias."

Luego de una interpretación de Flowers ​​en plena ceremonia, Cyrus regresó al escenario para recoger uno de los premios finales de la noche: mejor disco del año.

"Este premio es increíble, pero realmente espero que no cambie nada, porque ayer mi vida era hermosa”, comenzó Cyrus. "No todos en el mundo recibirán un Grammy, pero todos en este mundo recibirán un premio espectacular. Así que por favor no crean que esto es importante, aunque es muy importante, ¿verdad, muchachos?"