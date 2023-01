Los senadores estadounidenses citan canciones de Taylor Swift en el juicio del caso Ticketmaster

Todo empezó con la noticia del regreso a los escenarios de Taylor Swift tras cinco años sin estar de gira y tras superar la pandemia. La cantante anuncio el 1 de noviembre una gira mundial con el nombre 'Taylor Swift | The Eras Tour' en la que pensaba hacer un repaso a su carrera y en la que iba a estar acompañada de artistas de la talla de Paramore, Phoebe Bridgers o las HAIM.

La venta de entradas que se hizo a través de Ticketmaster fue un absoluto desastre que acabo con el sistema colapsado y la cancelación de la venta general en varios recintos ya que los tickets se agotaron rápidamente.

Fue por eso que un grupo de fans de Taylor Swift acabaron emprendiendo acciones legales contra Ticketmaster. Así llegamos a la situación actual en la que Joe Berchtold, presidente y director financiero de la empresa matriz de Ticketmaster, Live Nation Entertainment, testificó ante un comité del Senado el martes de enero, dos meses después de que el fiasco de venta de entradas de Swift reavivara el escrutinio público de la industria.

"Pedimos disculpas a los fanáticos, nos disculpamos con la Sra. Swift, necesitamos hacerlo mejor y lo haremos mejor", declaró Joe Berchtold.

"En retrospectiva, hay varias cosas que podríamos haber hecho mejor, incluido escalonar las ventas durante un período de tiempo más largo y hacer un mejor trabajo al establecer las expectativas de los fanáticos para obtener boletos", dijo Berchtold.

Los senadores criticaron a Berchtold por la estructura de tarifas de Live Nation y su incapacidad para lidiar con los bots que compran tickets al por mayor y los revenden a precios inflados.

La parte curiosa llegó cuando varios de los senadores usaron frases de canciones de Taylor Swift durante la vista del comité y este vídeo recopilándolas se ha vuelto viral.

El senador Blumenthal aseguró que "Ticketmaster debe mirarse en el espejo y decir "Soy yo, yo soy el problema" (I'm the problem, it's me, de 'Anti-Hero') mientras que el senador Lee dijo que "el karma es un pensamiento relajante, ¿no sientes envidia de que para ti no?" (Karma is a relaxing thought, aren't you envious for you it's not?, de 'Karma'), dos de las canciones de su nuevo disco 'Midnights'.

Lee hizo otra referencia a la canción 'Blank Space' cuando sentenció que limitar la venta de entradas como propone Ticketmaster es "una pesadilla disfrazada de sueño" (Nightmare dressed like a daydream).

También para dar paso a su compañera,la senadora Amy Klobuchar, afirmó que "ella es la capitana de las cheerleaders y él solo está en las gradas" (She's Cheer Captain, and I'm on the bleachers, de 'You Belong With Me).