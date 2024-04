Taylor Swift sorprende a todo el mundo: The Tortured Poets Department es un álbum doble de 31 canciones

Parece que ha pasado un mundo desde que Taylor Swift anunció The Tortured Poets Department en la gala de los Grammy de este año, hace un mes y medio. Desde entonces, hemos ido contando con desesperación los días que faltaban para que llegase el 19 de abril, fecha de publicación del primer disco de la estadounidense tras su ruptura con Joe Alwyn. Pero, al fin, ya está aquí y, por si fuera poco, Taylor ha conseguido sorprendernos a todos.

En un principio, The Tortured Poets Department iba a estar compuesto por un total de 16 canciones. De hecho, así ha sido cuando el nuevo disco de la artista ha aterrizado en las plataformas de streaming. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que dos horas después de su publicación, llegase The Tortured Poets Department: The Anthology, un álbum doble al que se le sumaban 15 canciones adicionales a las 16 que ya conocíamos.

Estamos, por tanto, ante el disco más largo de toda la trayectoria de la de Pennsylvania, con más de dos horas de duración. En él, por supuesto, nos encontramos con todos las señas de identidad que han convertido a Taylor Swift en la artista más grande del mundo: melodías de gran belleza, letras muy íntimas escritas de su puño y letra y capaces de rompernos el corazón y, también, retazos de su propia vida privada.

Y es que, como ya se presuponía, en The Tortured Poets Department, Taylor habla sobre la ruptura con el actor Joe Alwyn tras seis años de romance. Pero también sobre su breve historia con Matty Healy, miembro de The 1975 y de su actual relación de pareja con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

En definitiva, The Tortured Poets Department vuelve a conquistarnos gracias a esa capacidad asombrosa que tiene Taylor Swift para abrirse en canal, liberar a sus fantasmas y emocionarnos como pocos artistas son capaces. No hace falta ser adivino para saber que con este disco, Taylor Swift ha vuelto a entregarnos un clásico contemporáneo.