Love the 90s cambia, pero la nostalgia no se acaba

Dice mucho de cualquier festival que casi una década después de inaugurarse los artistas que estuvieron en la primera edición de Love The 90s sigan repitiendo hasta como cabeza de cartel. Fue en 2017 en el Palacio de los Deportes de Madrid, y lo que comenzó como un experimento para medir los niveles de melancolía musical entre los melómanos, se ha convertido en un referente muy asentado en lo suyo: molar.

El mundo ha cambiado mucho desde aquella edición, y ya ni te digo si lo comparamos con cómo era en la época noventera, y el reflejo del lema de este evento ("Vuelve al sitio donde fuiste feliz"). "Encantado de que me llamen las veces que hagan falta", decía Jordi Sánchez, de OBK, divertido por la ocurrencia de que le comparen con Mick Jagger en su madurez, por el espectáculo que daba sobre el escenario.

Cabe señalar que el Escenario, así con mayúsculas, ha sufrido un cambio igual de mayúsculo en su edición capitalina. Del bastante accesible IFEMA, lleno de compromisos artísticos y deportivos, Sharemusic se ha visto obligado a buscar refugio en el pabellón Miguel Ríos de Rivas, mucho más lejano y con cierta dificultad para salir o llegar.

Pero una vez dentro, cualquier problema de acceso se te olvida. Con una disposición más alargada, la sensación de "estar en una ciudad para la música" es mucho más acusada, como señalan fuentes cercanas a la organización. Y la espectacular instalación multienergética de Repsol, uno de los principales patrocinadores, lo hacía más fácil para quienes íbamos allí a trabajar. Hacerlo en Love The 90s siempre es un gustazo, y más para los artistas.

"Son mis hermanos de Madrid, me han vuelto a poner de moda", nos decía la muy valenciana Kryss, agradecida por la iniciativa pero lamentándose de que nadie en su terreta se atreviera a hacer lo mismo. "Somos los pioneros del dance, pero no hubo gente con la valentía de Sharemusic para sacar un proyecto así en mi tierra".

La opinión no es exclusiva de los artistas nacionales: Safri Duo, unos ídolos cercanos en la zona dance y encantadoras también en el backstage, reconocían "no haber visto nada igual en las giras internacionales" que hacen. Es más: "Siendo del norte de Europa, nos sorprende que la gente venga a festivales sin que el alcohol sea el protagonista, aquí solo se viene a pasárselo bien".

Por la misma tónica iba Milli Vanili, impresionado por su impacto y hasta compartiendo las típicas bromas que se hace con su historia. "Es mi primera vez en este festival, y ha renovado mis ganas en seguir de gira", nos decía con cierta prisa porque Sonique y Technotronic le esperaban para comer una pizza.

Javi, guitarrista de Tam Tam Go, medio se lamentaba de que este fuera su primer Love the 90s, "porque el ambiente es increíble y un gran empujón en la popularidad". Lo sabe bien Paco Pil, quien fue de los últimos en el escenario Dance se quedó un buen rato después de que acabara la fiesta con los ya tradicionales fuegos artificiales. "Nos vemos el año que viene, ¿no?", preguntaba a varios de los que también le acompañaban en la afterparty. No imaginamos a nadie diciendo que no a semejante oferta.