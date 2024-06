Love The 90s: el festival donde nadie envejece

Love The 90s lleva tanto tiempo siendo la referencia en los festivales remember que hasta se ha permitido existir en dos décadas. Siete años y seis ediciones después de su estreno, los artistas que repiten tienen claro que lo seguirán haciendo "mientras el cuerpo aguante". Son palabras literales de Fools Garden o Gala, pero podría decirlo cualquiera de los 60 artistas que desfilaron por IFEMA.

"He tenido la suerte de estar en todos los eventos que han organizado de Love The 90s", dice orgulloso Jordi Sánchez, de OBK. "La adolescencia es una época muy importante para cualquier persona y la música que escuchaste en esa época te marcará siempre", añade, hablando sobre la mayoría del público que supera fácilmente la cuarentena, pero con muchísimos asistentes que no vivieron aquella época. "Es cosa de los padres, seguro, y 30 años de música pueden ser dos generaciones escuchando tus canciones".

Jordi Cruz (el presentador eternamente asociado a Art Attack) fue como de costumbre uno de los más aplaudidos, y el tiempo ciertamente parece que no pasa por él: "Tengo la sensación de que vivimos en un mundo tan atropellado que la gente está deseando recordar lugares y momentos en los que fueron felices, y la música es una excusa perfecta para ello". Vibrando desde el escenario playa, la audiencia le da la razón.

De hecho el "todo vendido" se colgó meses antes de la cita madrileña, con 35.000 espectadores que se encontraron algunas novedades en la sexta edición. Para empezar, el escenario cubierto de I Love Tecno, para quienes quisieran una experiencia más hardcore de la que ofrecía el de Dance. Después, más espacios para el descanso (son más de nueve horas de música), un área bautizada como Fun Festival que consistía en pruebas al estilo Fall Guys, y muchísima más oferta gastronómica.

"Nos acabamos de enterar que nuestras canciones servían para estudiar inglés en escuelas de aquí", dicen emocionados Fools Garden, dúo alemán responsable del himno Lemon Tree. "Lo teníamos todo en contra para triunfar: cantábamos en un idioma que no era el nuestro, en un género en el que nadie creía, y apenas teníamos experiencia. Y aquí estamos, delante de miles de personas que bailan y cantan como el día en el que sacamos el tema". ¿Creen que volvería a petarlo en caso de que hubieran sacado la canción ayer? "¿Por qué no? Yo creo que en España siempre nos han querido mucho, aunque hacía años que no veníamos y es, de verdad, una experiencia para cualquier artista".

"Yo creo que cada cosa tiene su momento", opina una sorprendentemente joven Kriss Orue sobre si su hit Tonight hubiera repetido el éxito de su lanzamiento en la actualidad. "Tenía 16 años cuando aquello explotó, pero diría que ahora estamos en un mejor momento porque el espectáculo aquí es sin duda lo mejor que hay en Europa ahora mismo", dice recitando una serie de compromisos profesionales que la van a tener de avión en avión durante el verano. "¿Lo mejor? Que el ambiente es sanísimo, aquí no hay sustancias ni nada peligroso".

Salvo en algunas colas para los baños y con artistas top rollo Gala, que aglomeraban a decenas de miles de fans, circular entre escenarios es mucho más fácil que en otros festivales del estilo. "Desde 2022 nos reservamos las vacaciones para que coincida con Love The 90s", nos cuenta la alemana Úrsula (38 años) en perfecto castellano junto a tres amigas. "Ya me da igual el cartel, lo que más me gusta es el ambiente".

Se cuentan por cientos los espectadores que acuden medio disfrazados con camisetas de series de la época y mitómanos en busca de la foto con sus artistas favoritos, que renuevan repertorio. "Mis canciones son las mismas que hace 30 años pero con algunos sonidos de ahora", explica Paco Pil. "Todos los DJs de moda me están pidiendo remezclas, y si te fijas la década de los 90 tiene un bonus de que fue cuando se generó toda la música electrónica, y por eso van a perdurar en un ciclo más largo de lo normal".

La resaca no puede durar mucho porque el 29 de junio repite organización (Sharemusic) con un fast forward de 10 años, hasta I Love The Twenties en el mismo escenario y con la misma previsión de marcha y desfase. Y eso sin contar las paradas en Alicante, Marbella, Bilbao, Tenerife o Barcelona, que llenan la agenda hasta noviembre de este año. Como dice Kriss: "Lo de las ganas de fiesta no va a pasar nunca".