El festival Kalorama de Madrid arrancará con LCD Soundsystem y cerrará con Massive Attack

Además del primer concierto de la banda de James Murphy en 17 años en la región, la primera jornada incluirá otros atractivos como The Smile (el proyecto alternativo de miembros de Radiohead, incluido el vocalista Thom Yorke) o la visita de Ben Gibbard con sus dos formaciones, The Postal Service y Death Cab For Cutie.

The Kills, Nation of Language, English Teacher, Joe Goddard y Dudu Tassa & Jonny Greenwood completarán la oferta de la apertura, según el comunicado de la organización.

Raye, la gran triunfadora de los últimos premios Brit en Reino Unido, será la protagonista de la jornada intermedia del 30 de agosto, solo un año después de participar en Mad Cool 2023 con un estatus más desapercibido.

Fever Ray, Gossip, Overmono, Soulwax, Yard Act, Yves Tumor, Colectivo Da Silva y Tristán! también aparecen en cartel ese día.

La última vez que Massive Attack visitó Madrid fue en 2019. El veterano y emblemático grupo de trip-hop será el principal reclamo del 31 de agosto junto al virtuoso vocalista Sam Smith, que ya dejó ver su directo en Mad Cool 2023.

El resto del cartel de esta jornada de cierre contará también con la DJ y compositora Peggy Gou, con la banda Jungle, la fusión jazz de Ezra Collective, el neo-soul de Olivia Dean, las rimas de Huda y la actuación de Monobloc.

Será el próximo 14 de junio cuando se pongan a la venta a través de la web del festival las entradas de día de este festival cuya marca inició su andadura en Lisboa. Un día antes se podrán adquirir a precios especial para los clientes del Banco Santander.