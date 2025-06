¿Se han casado Taylor Swift y Travis Kelce? Una foto hace saltar todas las alarmas

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs y la cantante de "Cruel Summer" desataron especulaciones sobre un posible matrimonio luego de que una organizadora de bodas revelara que la pareja se identificó como "Taylor y Travis Kelce" al asistir a la boda de un familiar en Tennessee.

En una historia de Instagram compartida el 9 de junio por el equipo de organización de eventos EllieStyled, una cámara enfocó una elegante mesa decorada con flores y carteles de asignación de asientos. En un momento del video, apareció un sobre azul con la etiqueta "Mesa 13" y el nombre "Taylor y Travis Kelce".

Esto desató una ola de rumores entre los fans, quienes comenzaron a preguntarse si el sobre era una señal de que la pareja —que había asistido tres días antes a la boda del primo de Travis, Tanner Corum, y su esposa, Samantha Peck, en Knoxville, Tennessee— se había casado en secreto y si Taylor había adoptado el apellido de Travis.

Sin embargo, el rumor fue rápidamente desmentido por E! News. "Esto es muy común en las bodas, tanto para parejas casadas como solteras", comentó un usuario, aludiendo a razones estéticas en la decoración.

Además, varios fans con ojo atento notaron que la cuenta de Instagram del organizador etiquetó a una pareja distinta a Tanner y Samantha en la publicación. También señalaron que en otra historia de Instagram se aclaró que Taylor y Travis estaban "en otra boda".

"El organizador dice literalmente que esta no es una invitación real", escribió un fan. "Es solo parte del diseño y del proceso de grabación del video".

Aunque está claro que la pareja aún no se ha casado, esa boda podría no estar tan lejos. Taylor Swift atraviesa un momento de gran éxito y estabilidad en su carrera, tras finalizar en 2024 su monumental The Eras Tour y, sobre todo, luego de haber adquirido todos sus masters, convirtiéndose finalmente en la dueña absoluta de su música.