En lugar de un discurso unos chavales deciden versionar una canción de Enrique Iglesias para su graduación

La moda continúa y los videos de graduación no paran de hacerse virales. El último en captar la atención fue un estudiante andaluz que cerró su discurso con un chiste. Ahora, un grupo de jóvenes ha dado un paso más allá y ha creado una canción para celebrar su graduación.

Los protagonistas son cinco amigos de Madrid, quienes compartieron con la cuenta @postureoespanol el vídeo que grabaron para su acto de fin de curso. En él, adaptan la letra de "Bailando" de Enrique Iglesias y Gente de Zona, transformándola en una divertida parodia sobre la vida estudiantil.

"Estudiando (estudiando), suspendiendo (suspendiendo), en mi cuarto todo el día, cansado, estudiando aunque esté reprobando (reprobando)", cantan los chavales, con humor y mucha creatividad.

La canción continúa: "Con la física y la química, también la biología, historia y filosofía, y además psicología, ya no puedo más (ya no puedo más)."

Y sigue con: "Y la lengua de Juanita, la sintaxis bien loquita, pa' colmo morfología, mi cabeza está vacía, y ya no puedo más (ya no puedo más)."

Sin duda, la letra no tiene desperdicio.

"Mates está jodido, va a acabar conmigo, me pierdo pero sigo, al final lo consigo. Maise me aprueba, me inflan todas las notas, Esther me aprueba y me da la media.", está claro que matemáticas no fue una asignatura sencilla para ellos.

El vídeo ha recibido numerosos comentarios, entre ellos: "¡Me encantaaaa! Algunos se merecen aprobar solo por la imaginación que tienen", "Que tengan tan poca gracia para cantar y bailar es lo que hace más gracioso el vídeo", o "Me parece una idea buenísima y original. Hay que pensar la letra, hacer que rime, buscar una canción de fondo, una pequeña coreografía... y todo eso para hacer ameno el discurso. ¡Al final han aprobado!"

Incluso su propio instituto, el IES María Guerrero de Collado Villalba, comentó orgulloso en el vídeo: "¡Son nuestros alumnos!".