K!NGDOM abre su Corazón y conquista con su nuevo hit del verano 

K!NGDOM lanza CORAZÓN, su primer single inédito tras Me Gustas Tú, la canción con la que la banda se presentó al Benidorm Fest 2025. Este nuevo tema recupera la energía y el sonido guitarrero de sus primeros años, ofreciendo una propuesta vibrante y llena de vitalidad.

En menos de tres minutos, CORAZÓN nos lleva en un viaje de emociones intensas y positivas, con ritmos que invitan a bailar y letras que expresan la fuerza del amor de forma sincera y cercana. La canción incluye versos como: "Me has atrapado y negarlo no es la solución. Y es un hecho, qué hago yo con esto. Si el amor que yo siento no me cabe en el pecho".

Este single está llamado a convertirse en un imprescindible en el setlist de su gira Me Gustas Tour, reafirmando el compromiso de K!NGDOM con un sonido auténtico que conecta profundamente con sus seguidores y mantiene la esencia que los define. En palabras de la banda: "Con CORAZÓN queremos recuperar nuestra esencia más pura y seguir sonando a K!NGDOM, manteniendo la conexión auténtica con nuestros seguidores."

Este verano, K!NGDOM recorrerá toda España con su gira Me Gustas Tour, en la que repasarán sus grandes éxitos, presentarán nuevas canciones como CORAZÓN y sorprenderán a sus fans con nuevos formatos. Después de sus exitosas paradas en Madrid y Barcelona, una de las citas más esperadas será en Valencia, donde las entradas ya están a la venta.