Justin Bieber reaparece en redes con un aspecto preocupante y alimenta los rumores sobre su estado de salud

Justin Bieber vuelve a ser noticia, y no precisamente por su música. Varias fotografías publicadas en su perfil de Instagram —y es que en los últimos 6 días ha publicado 20 posts en la red social— ha generado una oleada de preocupación entre sus seguidores y la opinión pública. En una de ellas, quizás la más inquietante, el artista aparece con una sudadera roja y una gorra, pero lo que más ha llamado la atención ha sido su rostro: visiblemente desmejorado, con una expresión ausente y signos evidentes de fatiga.

No es la primera vez en los últimos meses que su estado físico y emocional despierta inquietud. En varias de sus escasas apariciones, tanto en actos públicos como sobre el escenario acompañando a otros artistas, se le ha visto con un aspecto deteriorado. Muchos usuarios en redes sociales especulan con que podría estar atravesando una recaída relacionada con el consumo de sustancias, mientras otros apuntan a problemas personales.

"Es triste ver a Justin Bieber así", escribía un usuario. Otro comentaba: "No entiendo por qué la familia no interviene antes de que se muera. Pobre chico". Las reacciones se multiplicaron durante horas: "A mí no me hace gracia ver cómo está y que nadie de su entorno le esté ayudando, me da impotencia que alguien con tantos recursos no consiga tener ayuda".

El momento de estas publicaciones no ha pasado desapercibido. Coincide con los persistentes rumores sobre una posible crisis en su matrimonio con Hailey Bieber, con quien se casó en 2018. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, su escasa interacción reciente en redes y la ausencia de apariciones conjuntas han alimentado la especulación.

Por ahora, el círculo cercano del cantante no ha ofrecido declaraciones oficiales. Mientras tanto, miles de fans y seguidores siguen preguntándose si la estrella pop está recibiendo la ayuda que necesita. Lo cierto es que, una vez más, Bieber parece estar enviando señales de auxilio.