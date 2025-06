Termina su discurso de graduación con un chiste y se vuelve viral: ¿Aura o Laura?

La moda de hacer un discurso de graduación gracioso, divertido o subido de tono se ha ido de las manos y la culpa de todo la tiene TikTok. Este tipo de vídeos corren como reguero de pólvora, ya te hemos contado algunos, y los chavales que lo saben quieren volverse virales como es el caso de este chico andaluz llamado Gonzalo.

Recientemente publico este vídeo, que ya han visto un millón de personas, con el titulo ¿Aura o Laura? Tras finalizar la parte más seria del discurso Gonzalo decidé terminar con una nota humorística y cuenta un chiste bastante cuñado.

"Estos dos años en el instituto he demostrado que he vergüenza tengo poca y ahora quiero hacer un último acto de sinvergüenza y voy a contar un chiste", dice antes de arrancarse.

"Esto es un matrimonio que cumplía 25 años de casado y le dice 'Juan este año que vamos a hacer que tenemos aniversario' 'Pues te voy a llevar a las Maldivas' 'Ojú, que barbaridad, ¿Y cuándo cumplamos 50? Pues voy a recogerte?", sentencia entre risas y aplausos.

"Este tío en la universidad va a ser astronómico", "Si Platón era tan listo porque no dijo esto", "No sé qué nota sacó al graduarse pero personas así son los que acaban trabajando" y "Jugadores que no quedan ya, aura" son algunos de los comentarios que han dejado en el vídeo pero, ¿Qué es eso de Aura o Laura?

El meme de "Aura o Laura" es un juego de palabras humorístico y un poco absurdo que se volvió popular en redes sociales de habla hispana, especialmente en TikTok. Otra de esas expresiones de la generación z que todos los chavales están usando, cuando algo ha salido bien o es guay es que tiene aura pero cuando algo ha salido mal o no mola es Laura.