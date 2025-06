Benny Blanco revela impactante detalle de sus planes de boda con Selena Gomez

En una entrevista con Richard Wilkins Benny Blanco confesó que su vida "no podría ser mejor" desde que se comprometió con Selena y lanzaron juntos su primer álbum colaborativo, I Said I Love You First, que vio la luz en marzo.

"La mayoría de las parejas planean su boda después de comprometerse, pero ustedes grabaron un álbum", bromeó Richard durante la charla.

Al referirse al proceso creativo, Benny, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, explicó que el álbum no fue algo planeado, sino que surgió de forma espontánea.

"Empezamos a hacer música en casa como una actividad divertida, y de pronto teníamos una canción… luego dos, luego tres, luego cuatro", contó.

Añadió con humor: "Trabajar con ella fue un placer, y mejor que con cualquier otra persona, porque al final del día… ¡también me la podía besar!"

Al hablar sobre los planes de boda y la posible lista de invitados repleta de estrellas, Benny dejó entrever que su amigo cercano y colega, Ed Sheeran, ya habría confirmado su asistencia.

"Le dije: 'Voy a tener una boda, y tú vas a venir'", relató.

Sin embargo, aclaró que aún no han enviado invitaciones, ni siquiera han fijado una fecha oficial para el enlace.

"Eventualmente Ed estará en nuestra boda, cuando ocurra… ¡aunque todavía no la hemos programado! Pero lo haremos", afirmó.

Benny y Selena confirmaron su relación en diciembre de 2023y se comprometieron un año después.

"El para siempre comienza ahora", escribió Selena en redes sociales, acompañando la frase con una imagen de su anillo de compromiso.