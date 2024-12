Selena Gomez y Benny Blanco anuncian su compromiso y la respuesta de Taylor Swift no decepciona

Selena Gomez ha dado la sorpresa navideña más esperada al anunciar su compromiso con el productor musical Benny Blanco. La cantante ha confirmado la noticia a través de Instagram, donde compartió una serie de fotografías que muestran el emotivo momento de la pedida de mano, acompañadas del mensaje: "Para siempre comienza ahora".

En las imágenes, Selena aparece radiante y sonriente, luciendo un impresionante anillo de diamantes mientras disfruta de un íntimo picnic en un jardín urbano, un escenario perfecto para la ocasión. Por su parte, Benny Blanco no pudo contener su entusiasmo y comentó en la publicación: "Oye, espera... Esa es mi esposa".

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron su relación hace aproximadamente un año y medio. Desde entonces, la pareja ha compartido momentos entrañables, mostrando una complicidad especial que ha sido evidente en las imágenes que han publicado juntos. Así pues, este compromiso supone un gran paso para ambos y consolida una relación que ha devuelto a Selena la felicidad y estabilidad emocional que, según sus fans, llevaba tiempo buscando.

Entre las miles de reacciones que ha generado la publicación, destaca la de Taylor Swift. La cantante, amiga íntima de Selena, no solo dio "me gusta" a las imágenes, sino que también dejó un comentario que ha emocionado a los seguidores de ambas: "Sí, seré la dama de las flores". La declaración de Swift ha sido interpretada como una muestra del fuerte vínculo que mantiene con Selena, especialmente porque la artista no suele ser muy activa en redes sociales.

Con esta noticia, Selena Gomez cierra un 2024 lleno de éxitos profesionales y personales, y ya anticipa un futuro prometedor junto a Benny Blanco. Sin duda, su boda será uno de los eventos más esperados del próximo año.