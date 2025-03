La sorprendente canción española que han versionado Selena Gomez y Benny Blanco en su nuevo disco

Selena Gomez y Benny Blanco, prometidos desde diciembre de 2024 hacen una celebración de su amor en I Said I Love You First, un disco colaborativo en el que muestran no sólo un gran cariño hacia el otro, sino también lo bien que trabajan juntos creando música.

El disco, que está recibiendo buenas críticas, ha llamado mucho la antención en España por la canción Ojos Tristes que utiliza la melodía y el estribillo de El Muchacho de los Ojos Tristes de Jeanette, lanzado originalmente en 1981.

Hay melodías que no sólo sobreviven al paso del tiempo sino que con los años acaban consiguiendo más reconocimiento, y este es el caso de la canción de la cantante hispanobritánica. El Muchacho de los Ojos Tristes nunca dejó de ser un clásico en la música española, y ahora renace de la mano de Selena Gomez, Benny Blanco y María Zardoya (cantante de The Marías), que canta el estribillo en español.

Con un sonido modernizado y nueva letra en inglés, Ojos Tristes lleva de nuevo la melodía compuesta por Manuel Alejandro a un público mundial, que la está recibiendo con los brazos abiertos. Algunos usuarios en X (antes Twitter) han salido a alabar esta nueva canción, afirmando "Selena, ¿Qué droga le has puesto a este álbum, especialmente en Ojos Tristes?".

Otros afirman que Ojos Tristes, junto con Don’t Wanna Cry son las mejores canciones que ha lanzado Selena en toda su carrera, viniendose arriba al decir que el disco entero se merece el distintivo AOTY (siglas en inglés para álbum del año).