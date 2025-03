La historia oculta que cuentan Selena Gomez y Benny Blanco en Sunset Blvd

Selena Gomez y Benny Blanco han querido plasmar su historia de amor en Sunset Boulevard, un cautivador tema pop ambiental inspirado en su primera cita en la icónica avenida de Los Ángeles. La canción, envuelta en una atmósfera íntima y etérea, captura la química y la conexión que marcó el inicio de su relación.

El lanzamiento de Sunset Boulevard llega acompañado de un video musical dirigido por Petra Collins, colaboradora de Gomez desde hace años y responsable de algunas de sus piezas visuales más evocadoras. En el clip, Gomez se desliza sensualmente sobre una cama, atrapada en una nostalgia febril, mientras entona versos cargados de deseo:

"Mujeres de pocas palabras / Pero por ti mantengo la boca abierta / Rezando y esperando / Que sacies mi sed / No solo que mojes los dedos de los pies / Quiero eso / Un corazón grande, grande y duro".

Para la cantante, este lugar tiene un significado especial. "Sunset Blvd siempre será un sitio inolvidable para nosotros", compartió Gomez en Instagram al anunciar el estreno del sencillo.

Este tema es la tercera entrega del próximo álbum colaborativo de la pareja, I Said I Love You First, que verá la luz el 21 de marzo bajo el sello SMG Music/Friends Keep Secrets/Interscope Records. El proyecto, que promete ser una carta de amor sonora, comenzó a revelarse con "Scared of Loving You", una emotiva balada coescrita y producida por Finneas. Luego, sorprendieron con "Call Me When You Break Up", una desgarradora colaboración con Gracie Abrams.

Gomez y Blanco confirmaron su relación en diciembre de 2023 y, aproximadamente un año después, anunciaron su compromiso. I Said I Love You First es más que un álbum: es un diario musical que recorre cada capítulo de su historia juntos, desde los días previos a conocerse hasta el amor que ahora los une y su visión del futuro.

Para Gomez, este proyecto marca un hito importante: es su primer álbum desde Rare (2020) y, potencialmente, su primera incursión musical tras llevar mucho tiempo más centrada en la actuación.storia a través de la música.