Selena Gomez anuncia que lanzará nuevo disco junto a Benny Blanco

Selena Gomez ha vuelto a captar la atención de todo el mundo con el anuncio de I Said I Love You First, su próximo álbum de estudio, que verá la luz el 21 de marzo. Este proyecto marca un momento especial en su carrera, no solo por su contenido personal, sino también porque ha sido creado junto a su pareja, el reconocido productor Benny Blanco, con quien comparte tanto el amor como la música.

"Siempre os engaño, chicos, pero ahora es real. Mi nuevo álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo, Benny Blanco, sale el 21/3", escribió la cantante en su perfil de Instagram. En el mismo mensaje, Selena anunciaba el lanzamiento del primer sencillo, Scared of Loving You, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El anuncio llegó acompañado de un vídeo con imágenes románticas de la pareja, donde se puede escuchar de fondo el nuevo tema. Benny Blanco también compartió su emoción en sus redes sociales: "No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo", escribió, destacando lo especial que ha sido trabajar junto a Selena en este proyecto.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco, que se hizo pública hace más de un año, ha evolucionado hasta convertirse en una colaboración musical íntima y emotiva. Blanco, conocido por trabajar con artistas como Ed Sheeran, Rihanna, The Weeknd o Ariana Grande, aporta su talento como productor a este álbum, prometiendo un sonido innovador y único.

La pareja ya había colaborado anteriormente en Single Soon (2023) y I Can’t Get Enough (2019), pero este nuevo disco supone un paso más en su conexión artística y personal. Con el lanzamiento de I Said I Love You First, Selena Gomez vuelve a demostrar que nunca pasa de moda.