Taylor Swift celebra la recuperación de sus masters con Selena Gomez en Nueva York

La cantante de Bad Blood y la actriz de Only Murders in the Building fueron vistas juntas la noche del sábado 31 de mayo en Monkey Bar, un restaurante neoyorquino fundado en 1936. La cena entre ambas sirvió como celebración del hito recientemente conseguido por Taylor que acaba de recomprar los masters de sus seis primeros discos.

En una de las imágenes compartidas en X, Taylor Swift, de 35 años, aparece sentada frente a Selena Gomez, de 32. Ambas parecían inmersas en una conversación profunda. Swift mostraba una expresión de sorpresa mientras su amiga la miraba con atención.

En otras fotografías publicada por el blog de chismes DeuxMoi, se ve a Taylor y Selena llegando al restaurante.

Swift lucía un minivestido negro con detalles de pedrería que resaltaba sus largas piernas, acompañado de tacones de plataforma cromados. Gomez, por su parte, optó por un top marrón con escote halter, combinado con un traje pantalón beige y tacones color cobre.

En los comentarios de Instagram, la usuaria @marisarissaaa escribió: "Me pregunto qué le dijo Selena" y otra usuaria, @ttaylorweiss, añadió: "Selena siempre le cuenta los cotilleos más sorprendentes. Me encantan".

Swift, ganadora de 14 premios Grammy, y Gomez, nominada en dos ocasiones, se conocieron en 2008, cuando ambas salían con integrantes de los Jonas Brothers. Desde entonces han mantenido una sólida amistad que ha perdurado por casi dos décadas.

Cuando Selena anunció su compromiso con Benny Blanco, Taylor no dudó en ofrecerse como la chica de las flores para la boda.