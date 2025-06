El verdadero motivo por el que Taylor Switft no ha sacado Reputation TV (y puede que nunca lo haga)

Han circulado numerosos rumores sobre la versión regrabada del álbum Reputation, pero ahora que Taylor Swift ha recuperado la propiedad de todos sus masters, es posible que dicha versión nunca vea la luz.

Todo comenzó en 2005, cuando una jovencísima Taylor Swift, con apenas 15 años, firmó un contrato discográfico con Big Machine Records. Aquel acuerdo otorgaba al sello la propiedad de los masters de sus primeros seis álbumes de estudio.

Con el paso de los años, Taylor se consolidó como una de las grandes estrellas del pop mundial, pero el contrato con Big Machine seguía siendo una carga. En 2017 lanzó Reputation, el último disco contemplado en ese acuerdo, y posteriormente firmó con Republic Records, un sello dependiente de Universal Music, en condiciones mucho más favorables que le otorgaban control total sobre su música, tanto a nivel creativo como artístico.

La situación se complicó seriamente en 2019, cuando Scooter Braun, entonces representante de Justin Bieber, compró Big Machine Records por 330 millones de dólares, en una operación que incluía los masters de Taylor. Swift no tuvo la oportunidad de adquirirlos ella misma, lo que desencadenó un conflicto que marcaría un antes y un después en la industria musical. Ese mismo año, Taylor anunció que regrabaría sus seis primeros discos para recuperar el control sobre su obra. Hasta la fecha, ha lanzado cuatro de esas regrabaciones.

Bajo intensa presión y duras críticas, Scooter Braun vendió en 2020 los masters a Shamrock Holdings, un fondo de inversión que los mantuvo en su poder hasta ahora, momento en el que Taylor finalmente ha podido recomprarlos.

En lugar de seguir el orden cronológico, Taylor decidió lanzar las regrabaciones en un orden aparentemente aleatorio. Como resultado, los dos extremos del acuerdo con Big Machine, su álbum debut Taylor Swift y Reputation, aún no han sido regrabados ni publicados. En la carta reciente donde anunciaba que había recuperado por completo los derechos de su música, se refirió directamente a estas dos regrabaciones:

"Ya lo sé. ¿Y qué hay de Rep TV? Para ser sincera: ni siquiera he regrabado una cuarta parte. Reputation fue tan específico de aquella etapa de mi vida, que siempre me detenía al intentar rehacerlo. Toda esa rebeldía, ese anhelo de ser comprendida mientras me sentía incomprendida a propósito, esa esperanza desesperada, esa ira y travesuras nacidas de la vergüenza... Sinceramente, es el único álbum de los primeros seis que pensé que no podría mejorarse. Ni la música, ni las fotos, ni los vídeos. Así que seguí posponiéndolo. Ya llegará el momento (si les entusiasma la idea) en que las canciones inéditas de Vault de ese álbum salgan a la luz. Ya he regrabado por completo mi álbum debut y me encanta cómo suena ahora. Ambos discos aún pueden tener su momento para resurgir cuando sea el adecuado. Pero si eso ocurre, no será por nostalgia o tristeza. Será simplemente una celebración."

Aunque Taylor técnicamente podría haber regrabado y lanzado Reputation (Taylor's Version) en cualquier momento, terminó por no hacerlo por una combinación de motivos. Entre ellos, uno de los más relevantes es la temática del álbum. Las cuatro regrabaciones anteriores salieron entre 2021 y 2023, en una etapa posterior a la pandemia en la que, además, lanzó dos discos nuevos (Midnights y The Tortured Poets Department) y emprendió The Eras Tour, la gira más ambiciosa de su carrera y, según muchos, la más grande de la historia.

Además, aunque Reputation aborda temas como la fama, la industria musical y su polémica con Kanye West, está profundamente marcado por su entonces floreciente relación con Joe Alwyn. Hoy, tras su ruptura con Alwyn,la relación más larga e intensa de su vida hasta ahora, resulta emocionalmente complejo interpretar canciones que nacieron del enamoramiento mientras compone y canta sobre su separación.

El conflicto emocional entre esas dos etapas vitales ha hecho que Taylor decida, al menos por ahora, no lanzar Reputation (Taylor's Version). Y con los masters finalmente en su poder, quizá ya no tenga sentido hacerlo nunca.