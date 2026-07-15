Encuentran muerto a Mykee Mooves, conocido bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro

El mundo de la danza urbana y la música latina se ha despertado con la peor de las noticias. Mykee Mooves, el nombre artístico tras el que se encontraba Michael-Anthony Leones Espino, ha sido hallado sin vida en Miami después de que se perdiera su pista el pasado domingo 12 de julio.

El joven bailarín de 28 años, una figura sumamente querida en la escena por haber acompañado a grandes estrellas sobre el escenario, se encontraba en paradero desconocido, lo que activó una movilización masiva de la policía, sus allegados y los propios clubes de fans de los artistas para tratar de localizarlo.

Lamentablemente, los peores presagios se han cumplido. Según han informado las autoridades de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el cuerpo del joven de origen filipino fue localizado en una zona cercana a las vías del tren en el suroeste de la ciudad. A falta de que concluyan las investigaciones policiales pertinentes para esclarecer todos los detalles del caso, los primeros informes apuntan a un presunto suicidio.

Principalmente conocido por su colaboración con Rosalía y con Rauw Alejandro, con quien llevaba trabajando codo con codo cerca de una década en giras tan masivas como Vice Versa, Saturno o el reciente Cosa Nuestra Tour. El cantante puertorriqueño, que ya se había volcado compartiendo la ficha policial de búsqueda en cuanto saltó la alarma de su desaparición, ha reaccionado a la trágica noticia tiñendo sus perfiles de luto y dedicándole una emotiva carta pública."Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar... 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Michael Anthony. Te amamos", escribía el artista en sus historias de Instagram junto a una foto de ambos.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría también entre los seguidores de Rosalía. Mykee se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del aclamado Motomami World Tour (2022-2023), donde su energía sobre las tablas conquistó a miles de personas. De hecho, la propia cuenta de fans oficial de la catalana en España fue de las primeras en pedir la colaboración ciudadana de manera urgente tras enterarse de que su vida corría peligro.