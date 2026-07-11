¿Quién está ganando la batalla por la canción del verano? Estas son las 10 grandes favoritas para reinar en 2026

No todos los años aparece un fenómeno como Despechá, Quédate o Columbia, capaz de monopolizar playas, festivales, chiringuitos y redes sociales. Este verano, sin embargo, el panorama es muy distinto: hay varias canciones peleando por el trono y ninguna ha conseguido despegarse del resto. Spotify ya ha reunido algunos de los temas más fuertes en su playlist Verano 2026, mientras que YouTube y TikTok se han convertido en el otro gran termómetro para medir qué canciones están sonando de verdad.

1. LA GRACIOSA – Quevedo y Elvis Crespo

Si ahora mismo hubiera que señalar una favorita, esa sería LA GRACIOSA. Quevedo ha unido fuerzas con Elvis Crespo en una canción que mezcla urbano y merengue con una fórmula prácticamente infalible para el verano.

El tema aparece tanto en la playlist Verano 2026 de Spotify como en el Top 50 España de la plataforma, donde se mantiene entre las canciones más fuertes del momento. Además, su videoclip oficial también está acumulando millones de reproducciones en YouTube, confirmando que no solo funciona en streaming: también ha conectado con el público en redes.

2. Dai Dai – Shakira y Burna Boy

Shakira sabe perfectamente cómo convertir una canción asociada al fútbol en un fenómeno global. Con Dai Dai, junto a Burna Boy, la colombiana vuelve a jugar esa carta en pleno Mundial.

El tema forma parte de la playlist Verano 2026 de Spotify y también está teniendo mucho recorrido en YouTube, donde su videoclip se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro para sus fans. Si el Mundial sigue empujando la canción, puede acabar siendo una de las grandes sorpresas del verano.

3. pa ti toa <3 – Ana Mena y Lola Índigo

Ana Mena y Lola Índigo eran una de las colaboraciones más esperadas del pop español y han llegado justo a tiempo para meterse en la pelea.

pa ti toa <3 tiene todos los ingredientes de una canción del verano: estribillo fácil, sonido bailable, dos artistas con mucho tirón y una estética muy pensada para redes. No parte con tanta ventaja como LA GRACIOSA, pero tiene recorrido suficiente para crecer durante julio y agosto.

4. UNA NA MAS – Myke Towers

Myke Towers lleva años demostrando que sabe moverse como pocos en los meses de calor, y UNA NA MAS vuelve a confirmarlo.

La canción aparece en la playlist Verano 2026 de Spotify y encaja perfectamente en ese tipo de temas que no necesitan explotar de golpe para acabar sonando en todas partes. Su fuerza está precisamente ahí: ritmo pegadizo, presencia en playlists y un artista que rara vez falla cuando llega el verano.

5. De Lejitos - Remix – Jay Wheeler y Omar Courtz

Los remixes siguen siendo una de las armas más efectivas para alargar la vida de una canción, y De Lejitos - Remix está aprovechando muy bien ese impulso.

El tema aparece entre las canciones destacadas del Top 50 España de Spotify, lo que lo convierte en uno de los candidatos urbanos con más presencia real en streaming. Quizá no tiene el componente de gran himno popular, pero sí está funcionando donde más importa: en las escuchas diarias.

6. Baile Inolvidable – Bad Bunny

Bad Bunny no necesita lanzar una canción en junio para colarse en la conversación del verano.

Baile Inolvidable sigue resistiendo en plataformas y mantiene esa capacidad del puertorriqueño para convertir cualquier tema en un fenómeno de largo recorrido. No es la candidata más nueva, pero sí una de las que más fácil puede seguir sonando durante todo el verano.

7. Choque – Bad Gyal y Chencho Corleone

Bad Gyal y Chencho Corleone han firmado una colaboración pensada para la noche, la pista de baile y el público urbano.

Choque tiene ese punto directo que funciona especialmente bien en discotecas y playlists de reguetón. Puede que no sea la canción más transversal de la lista, pero dentro de su terreno es una de las candidatas más fuertes.

8. Lleva al sol – Rels B

Rels B juega en otra liga: la del verano más relajado, de atardecer, coche y playa.

Lleva al sol no necesita sonar como un hit explosivo para funcionar. Precisamente su encanto está en ese tono más suave y veraniego, que la convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan algo menos obvio dentro de la batalla por la canción del verano.

9. Mi modo de vida <3 – DELLAFUENTE

DELLAFUENTE siempre va por libre, pero eso no significa que quede fuera de la conversación.

Mi modo de vida <3 tiene ese sello tan suyo que mezcla urbano, raíz y emoción. No es la candidata más evidente para sonar en todos los chiringuitos, pero sí una de las que puede acabar ganando peso por fidelidad de público y escucha repetida.

10. KOKO – Omar Courtz

KOKO aparece en la playlist Verano 2026 de Spotify y representa muy bien el tipo de canción que puede crecer casi sin hacer ruido.

Omar Courtz llega con un tema urbano, ligero y muy fácil de encajar en cualquier lista veraniega. Quizá parte como tapada, pero en una batalla tan abierta como la de este año, las sorpresas también cuentan.

Entonces, ¿quién va ganando?

Ahora mismo, LA GRACIOSA de Quevedo y Elvis Crespo parece partir con ventaja. Está bien colocada en Spotify, tiene presencia en YouTube y cuenta con una fórmula muy difícil de resistir: artista español en pleno momento dulce, colaboración inesperada y un ritmo pensado para bailar.

Pero la batalla todavía no está cerrada. Shakira tiene el empuje del Mundial con Dai Dai, Ana Mena y Lola Índigo pueden crecer mucho con pa ti toa <3 y otros nombres como Myke Towers, Bad Bunny o Bad Gyal siguen muy presentes en plataformas y redes.

La canción del verano no se decide solo por reproducciones. También cuenta lo que suena en las fiestas, lo que se canta en los festivales, lo que se viraliza en TikTok y lo que acaba colándose en la cabeza sin pedir permiso. Y ahí, de momento, la guerra sigue completamente abierta.