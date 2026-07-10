Bonnie Tyler presumía de encontrarse "en plena forma" meses antes de su muerte: "Si tienes salud, lo tienes todo"

Bonnie Tyler ha dejado un enorme vacío en el mundo de la música tras su fallecimiento a los 75 años. Mientras familiares, amigos y compañeros continúan despidiéndose de la artista, han vuelto a salir a la luz unas declaraciones que concedió apenas unos meses antes de morir y que hoy adquieren un significado especialmente emotivo.

En una entrevista publicada el pasado mes de marzo por HELLO!, la intérprete de Total Eclipse of the Heart aseguraba que atravesaba un buen momento tanto personal como físico y que seguía disfrutando de los escenarios con la misma ilusión de siempre.

"Ahora mismo estoy bastante en forma, toco madera, y estoy disfrutando mucho haciendo conciertos. Sigo dándolo todo en el escenario con mi maravillosa banda y, si tienes salud, lo tienes todo", afirmaba la cantante.

Bonnie Tyler | Gtres

Para mantenerse activa durante las giras, Tyler explicaba que seguía una rutina muy sencilla: 20 minutos de pilates al día, incluso cuando se encontraba de viaje.

"Hago pilates en casa, solo 20 minutos al día. Es algo que también puedo hacer en las habitaciones de los hoteles", contaba antes de explicar que una intervención en las rodillas había mejorado notablemente su calidad de vida. "Tenía problemas en las rodillas. No me pusieron prótesis, me hicieron una limpieza quirúrgica y el resultado fue muy satisfactorio. Espero que dure mucho tiempo", añadía.

Bonnie Tyler | Gtres

Sin embargo, apenas unas semanas después de aquella entrevista, la salud de la artista dio un giro inesperado. A finales de abril fue hospitalizada en Portugal tras sufrir un fuerte dolor abdominal y tuvo que someterse a una operación de urgencia por una perforación intestinal. Poco después fue inducida al coma y, aunque llegó a mostrar signos de mejoría, terminó falleciendo el pasado 8 de julio a causa de las complicaciones derivadas de la enfermedad.

Las palabras con las que Bonnie Tyler hablaba de su salud y de sus ganas de seguir actuando se han convertido ahora en uno de los recuerdos más conmovedores que deja la cantante, cuya voz marcó a varias generaciones con himnos como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero.