Bonnie Tyler y su Total Eclipse Of The Heart se vuelven virales por el eclipse solar

Millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá se sumergieron en la sombra de la Luna para presenciar un eclipse solar total que se pudo apreciar especialmente en el norte de México.

Este fenómeno astronómico que se produce cuando el satélite natural oculta al Sol visto desde la Tierra y que habrá que esperar para contemplar nuevamente, el año que viene, aunque será parcialmente.

Pero la magnitud del eclipse también se sintió más allá de México, con 650 millones de personas en Estados Unidos y Canadá observándolo parcialmente y 42,8 millones presenciándolo en su totalidad.

Una persona que se ha visto afectada por el eclipse, como siempre que ocurre uno, es la legendaria cantante británica Bonnie Tyler como demuestra este tuit que ha explotado.

Ahora que vivimos en la época de Internet, las redes sociales y el streaming cada vez que ocurre uno de estos fenómenos las notificaciones de Bonnie Tyler se desmadran y las escuchas de su canción Total Eclipse Of The Heart, publicada originalmente en 1983, suben como la espuma.

Un representante de Spotify le dijo a CNN que las búsquedas de la canción de Tyler se han disparado casi un 50% en los EE. UU. durante la semana pasada, y el servicio de streaming espera que siga creciendo a lo largo del día. Además durante el eclipse la canción escaló hasta el número uno en iTunes en Estados Unidos.

Es curioso como algunos cantantes con grandes carreras, Bonnie Tyler tiene otros grandes éxitos, ven cómo estas tienen una canción en concreto que se vuelve viral de vez en cuando por algún motivo curioso.

Existen muchos ejemplos pero siempre que llega la Navidad suben las escuchas de All Want For Christmas Is You de Mariah Carey o siempre que llega septiembre las de Wake Me Up When September Ends de Green Day.