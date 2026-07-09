Aitana toma una decisión definitiva sobre su concierto por el revuelo del Mundial: "Creemos que es lo mejor"

Aitana ya ha tomado una decisión. Después de varios días dando vueltas a la posibilidad de cambiar la hora de su concierto de este viernes en Zaragoza para no coincidir con el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, la artista ha confirmado que el espectáculo se celebrará finalmente tal y como estaba previsto.

La cantante había explicado recientemente a sus seguidores que estaba valorando diferentes alternativas después de recibir numerosos mensajes de fans preocupados por la coincidencia entre ambos eventos. Incluso llegó a reconocer que el cambio no dependía únicamente de ella y que cualquier modificación afectaría a la logística de la gira y a las personas que ya habían organizado su viaje para asistir al concierto.

Sin embargo, este miércoles ha querido despejar cualquier duda con un mensaje publicado en su cuenta de X: "Holaaaa :) finalmente no habrá ningún cambio de horario en el concierto de Zaragoza, se queda como estaba: 21:30".

Aitana también ha explicado el motivo por el que llegó a plantearse modificar el horario del concierto. "Todo surgió porque mucha gente que venía al concierto me escribió preguntándome qué haríamos para poder disfrutar también del partido", ha explicado la artista.

Tras estudiar todas las opciones junto a su equipo, la cantante considera que mantener el plan inicial era la mejor solución: "Después de valorar todas las opciones, creemos que lo mejor es dejarlo como estaba. Gracias chicos, nos vemos pasado mañana".

Aitana en los Latin Grammy 2025 | GTres

La decisión implica que el concierto del Cuarto Azul World Tour comenzará a las 21:30 horas en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, apenas media hora después del inicio del España-Bélgica. Para facilitar que los aficionados puedan seguir el encuentro, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la Plaza del Pilar, después de que el pabellón no pueda acoger la retransmisión al coincidir con el concierto de Aitana.

Con la incógnita ya resuelta, la artista mantiene intacta la hoja de ruta de su gira y se prepara para reencontrarse este viernes con el público zaragozano, aunque esta vez compartiendo protagonismo con uno de los partidos más esperados del Mundial.