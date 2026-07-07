La demoledora respuesta de una sola palabra de Aitana tras verse salpicada por el vídeo viral de Cristiano Ronaldo llorando eliminado del mundial

Ete está siendo, sin duda, el Mundial de los influencers. Con decenas de creadores de contenido reaccionando en directo desde los estadios y las redes sociales echando humo, el torneo se vive más en las pantallas que nunca. En este escenario, el España-Portugal se presentaba como uno de los platos fuertes de la cita mundialista en Dallas. Un duelo de alta tensión que terminó decantándose del lado de la Selección gracias a un solitario gol de Mikel Merino, bautizado ya de forma épica como El Chupinazo.

Más allá del billete a la siguiente ronda para los de Luis de la Fuente, el partido dejó una imagen histórica: la última aparición de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. El astro portugués tuvo un papel casi testimonial durante el partido, amenazando apenas con un disparo peligroso en la primera parte. Al sonar el pitido final, mientras España estallaba en júbilo, los focos buscaron a Cristiano, que abandonaba el césped con la cabeza agachada, lagrimas en los ojos y visiblemente emocionado.

La marea de reacciones y homenajes en redes no se hizo esperar, pero el momento más surrealista de la noche lo protagonizó el streamer estadounidense IShowSpeed ante sus más de 57 millones de suscriptores en YouTube.

Completamente hundido por la eliminación de su ídolo, Speed se derrumbó en la grada tapándose la cara entre las piernas. Lo curioso del asunto es la banda sonora que acompañaba su drama: justo en ese instante de máxima tensión, por la megafonía del estadio de Dallas empezó a atronar 'Superestrella' de Aitana.

Un cruce de caminos tan icónico como inesperado que no le pasó desapercibido a la propia artista. Al verse salpicada por el vídeo viral del año en X (antes Twitter), Aitana alucinó por completo y resumió el sentir de todos con una sola y elocuente palabra: "Ostras".