Las actuaciones musicales en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: de Stevie Nicks al éxito de The Beatles que tocó Paul McCartney

Aún con la resaca tras celebrarse la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, continúan llegando detalles del que ha sido uno de los enlaces del siglo en el mundo del entretenimiento.

El evento en el Madison Square Garden de Nueva York no solo reunió a cerca de un millar de invitados y a algunas de las mayores estrellas de Hollywood y del deporte estadounidense. La celebración contó además con actuaciones en directo dos amigos de Swift.

Travis Kelce y Taylor Swift | Getty Images

Uno de los momentos más memorables de la noche llegó cuando Paul McCartney interpretó I Want to Hold Your Hand, uno de los grandes éxitos de The Beatles.

Según medios estadounidenses como People y Page Six, el músico recuperó el histórico tema para homenajear a los recién casados y emocionó a los invitados con una actuación cargada de simbolismo. Y es que, se trata de una canción que McCartney no interpretaba en directo desde hacía seis décadas.

Imagen de archivo de Paul McCartney | EFE/EPA/Sophia Juliane Lydolph

La otra gran protagonista musical de la velada fue Stevie Nicks, la legendaria cantante de Fleetwood Mac, a quien Taylor Swift ha señalado en numerosas ocasiones como una de sus mayores inspiraciones.

Taylor Swift y Stevie Nicks cantando juntas en los GRAMMY Awards en 2010 | Getty Images

La relación entre ambas va mucho más allá de la admiración artística ya que Nicks ha definido públicamente a Swift como una de las compositoras más importantes de su generación.

Junto a ellos, las estrellas musicales que acudieron al mítico pabellón fue amplísima, destacando nombres como los de Jack Antonoff, Benson Boone, Camila Cabello, Fergie, Selena Gomez, las hermanas Haim, Gwen Stefani, Suki Waterhouse o Ed Sheeran, entre muchos otros.

Cherry Seaborn y Ed Sheeran, invitados a la boda de Taylor Swift | Gtres

Benson Boone, invitado a la boda de Taylor Swift | Reuters