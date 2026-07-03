KIEN ME PRESTA UNA GUITARRA?
Entrevista a Lérica: "Este disco lo hemos hecho totalmente más puro, más autóctono, sin fusionar tanto"
Entrevistamos a Lérica en nuestras oficinas en Atresmedia por el lanzamiento de su nuevo disco, Kien me presta una guitarra? El duo gaditano formado por Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo nos cuentan todo sobre el estilo rumbero de este disco, sus influencias, las colaboraciones y Abraham Mateo entre otros temas.
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El duo Lérica a regresado a sus raíces con Kien me presta una guitarra? que se consolida como el proyecto más personal y representativo de su carrera .
Después de explorar diferentes sonidos y etapas musicales, el dúo vuelve a mirar hacia Cádiz, su tierra natal, para reconectar con los elementos que siempre han definido su identidad: las guitarras, la rumba, el pop de raíz y las canciones construidas desde la emoción y la honestidad.
El álbum reúne los éxitos que el público ha ido descubriendo a lo largo de los últimos meses junto a material inédito. El resultado es un viaje que fusiona tradición y vanguardia, manteniendo la esencia rumbera y sureña del grupo, pero proyectada hacia un sonido mucho más abierto, orgánico y contemporáneo.
Gran parte de este proyecto se ha desarrollado en Cádiz, donde han trabajado estrechamente con músicos locales para cuidar la interpretación y el carácter único de cada tema. La producción ha corrido a cargo principalmente de Dani Ruiz, y ha contado además con las aportaciones clave de productores como Tumbao y Abraham Mateo.
En el apartado de colaboraciones, el disco destaca por la implicación de artistas como Sarayma, Marta Santos, Daviles de Novelda, Salistre o Pikeras, además de incluir una esperada e inédita alianza junto a Luis Cortés.
Recientemente pudimos entrevistar a Tony Mateo y Juan Carlos Araujo, que nos visitaron en nuestra redacción y nos contaron todo sobre este disco, el sonido del mismo, las influencias, las colaboraciones, Abraham Mateo y más.
Vuestro primer disco sale en 2016 y sonaba mucho más pop. Luego, Cocoterapia, ya como dúo en 2021, es claramente mucho más urbano y latino. Y ahora, ¿Quién me presta una guitarra? es rumba, flamenco y Andalucía. ¿He acertado un poco en esa evolución?
Tony Mateo: Sí, al final a nosotros siempre nos ha acompañado ese sonido más de la tierra, más del sur. Nosotros somos de Cádiz y estamos muy influenciados por toda esa vibra. Lo que pasa es que hasta ahora lo habíamos venido fusionando siempre, y ahora con este disco lo hemos hecho totalmente más puro, más autóctono, sin fusionar tanto. Sentíamos muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo. Veníamos sintiendo que la gente que nos sigue, sobre todo, nos lo pedía. Y bueno, hemos lanzado el disco después de mucho tiempo currando y dándole mucho cariño. Creo que es el disco al que más cariño le hemos puesto de toda nuestra carrera, así que muy felices, la verdad.
¿Qué ha provocado esa espera de cinco años y ese giro hacia lo flamenco?
Juan Carlos Arauzo: Creo que, al fin y al cabo, también acompaña mucho la madurez, la vivencia... Y eso hace también que nosotros, después de 10 años como grupo —que de hecho hacemos el aniversario ahora en septiembre—, pienses que la honestidad en un disco es lo que más espera la gente de ti, ¿no? En este disco es lo que quisimos hacer: vendernos como nosotros somos, tirar de las raíces, que al fin y al cabo es nuestra tierra. Este es el disco, como te digo, más puro y más honesto de todo este tiempo.
¿Quién me presta una guitarra? es el focus track del álbum. ¿Qué tiene y por qué lo habéis elegido como tal?
Tony Mateo: Bueno, es una canción que representa muy bien globalmente todo el concepto de Lérica, todo lo que queríamos transmitir. Creo que desde siempre es como nuestra marca, pero de la mejor manera representada en una canción. Porque la canción, además, habla de lo que vendría siendo un día de fiesta saliendo Juan Carlos y yo; que de repente vas con la idea de que va a ser algo tranquilito, algo que tampoco te vas a quedar ahí hasta las siete de la mañana, y al final el colega como que te lía. Lo que empieza siendo un "esta última y nos vamos", al final acaba alargándose hasta el amanecer, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría representando esta canción. A nivel de sonido también es una rumba con ese aire así más canalla, como nosotros solemos hacer muchas veces, ¿no? Ese aire más Estopa, más desenfadado. La verdad es que nos sentimos muy cómodos con esa canción.
Os conocéis, creo, desde los 14 años, ¿no? ¿Hay alguna historia o anécdota de una de esas juergas hasta las siete de la mañana que haya podido inspirar esta canción?
Tony Mateo: Pues yo creo que más de una habrá seguramente, sí. Carnavales en Cádiz o lo que sea... Creo que esta canción, al final, es como una mezcla de todas esas vivencias que se quedan ahí en el subconsciente, ¿sabes?, en la memoria. Es una canción muy sincera, muy honesta, y yo creo que está conectando muy bien con la gente.
Me han llamado la atención La depre y Desde el reservado. ¿Hay alguna canción que ya os esté sorprendiendo porque se esté pegando tanto?
Juan Carlos Arauzo: Pues mira, nos gusta que nombres La depre porque, al fin y al cabo, es una de nuestras canciones preferidas del álbum. También lo era Desde el reservado, y lo sigue siendo. Y sí que hemos notado que Flechazo ha tenido una reacción bastante positiva del público; nos escriben muchísimo por esa canción. Eso hace que sea todo como incierto: uno elige algo y la gente también elige otras cosas que, independientemente, está consumiendo muchísimo. Ahí están los números: ¿Quién me presta una guitarra? está full y La flor de la vida, lo mismo. Está siendo una de las canciones que más está gustando. Mi compañero y yo estamos agradecidos de que cada una de las canciones la puedan elegir para recordarla el resto de sus vidas en algún momento, o por alguna experiencia que se haya tenido.
Producción de Dani Ruiz, Tumbao y tu hermano Abraham. ¿Qué han aportado al disco?
Tony Mateo: Pues la verdad es que fíjate que con los tres tenemos una química brutal. Tanto con Dani como con Tumbao y con mi hermano, son tres máquinas, ¿sabes?, tres talentos con los que al final es muy fácil trabajar. Es muy fácil tomar decisiones porque son muy buenos en lo suyo. Cada uno ha aportado su magia, ¿no?, como yo digo. Y genial, la verdad que genial. Son tres productores a los que respetamos un montón. Y con mi hermano, pues ¿qué te puedo decir? Tengo la suerte de tener una química genial con él, ¿sabes?, desde pequeño. Las cosas como que fluyen solas, siempre juntos, y con este disco pues no podía ser menos.
¿Cómo fueron esos orígenes en tu casa y cómo llegasteis a la música tanto tu hermano como tú?
Tony Mateo: En mi casa la verdad es que siempre ha habido mucha música. Mi abuelo por parte de madre cantaba, mi otro abuelo también, mi madre cantaba siempre en las fiestas... En las Navidades siempre había mucha música. Mi hermano y yo me acuerdo que empezamos a cantar por eso mismo: porque veíamos a todo el mundo cantando y uno como que va exprimiendo esas cosas, ¿sabes? Me acuerdo que yo tenía ocho o nueve años y mi hermano pues un moco, ¿sabes?, tenía cinco años o por ahí. Él y yo nos llevamos cuatro años y medio. Empezamos a cantar, a interesarnos por la música más en serio. Me acuerdo que el primer disco que quemamos siendo niños fue el de Andy & Lucas, el de Son de amores. Desde ahí como que nos fue picando más el gusanillo con la música y tal. Ahí conocimos a Juan Carlos también, en un concurso de niños talentos. Nos formamos en las mismas clases de canto y siempre, desde pequeños, hemos sido como una gran familia.
Un disco repleto de colaboraciones, y colaboraciones también muy rumberas, muy flamencas: Luis Cortés, Salistre y Marta Santos, entre otras. ¿Cómo han surgido?
Juan Carlos Arauzo: Las colaboraciones de este disco vienen de la amistad con todos. Tanto con Sara y Daviles —que además habían participado con nosotros en otro tema anteriormente, en Llorando en el Lambo— como con Marta, con quien ya teníamos con anterioridad una amistad superbonita. Le habíamos dado como 10.000 vueltas a la colaboración; nunca encajaba porque, tanto ella con la gira como nosotros con la nuestra, no terminábamos de coger un día y centrarnos en el estudio en Madrid. Hasta que ya surgió en esta canción. Hemos querido que este disco ya no solo sea honesto por nosotros, por nuestras composiciones y por lo que queríamos mostrar, sino que también fuera un disco donde se reflejara que las colaboraciones no son impuestas, sino que vienen de una amistad anterior. Además, en los videoclips nos fuimos a grabar a Cádiz, está todo rodado en Cádiz, salen amigos y todo se queda como en esa esencia de amistad, buen rollismo y que perdure en un recuerdo bonito para siempre.
¿Sentís que hay ahora una escena —con vosotros y con muchos de esos nombres, y algunos con los que no habéis colaborado todavía— de flamenco mezclado con pop y con toques urbanos o latinos?
Tony Mateo: Sí, claro. Es más, es superimportante que haya esa oleada de música que al final nos representa. Creo que es lo que mejor nos representa de cara al extranjero, ¿no? Y además es muy bonito porque dentro del flamenco, del sonido así con más flamencura y tal, es muy interesante ver las diferentes ramas. Hay un abanico muy grande en el que caben muchas cosas. El flamenco siempre lo decimos, es como una cosa muy grande. Lo que hace Judeline o lo que hace Rosalía, al final, no tiene nada que ver con nosotros, pero siempre hay un hilo conector ahí que es lo que nos mueve, ¿no? Entonces eso es muy guay, es muy importante.
Habéis mencionado a Andy & Lucas, pero siendo de Cádiz y de Andalucía, ¿cuáles han sido vuestras otras grandes influencias?
Juan Carlos Arauzo: Nos encantan Los Delinqüentes, Camarón de la Isla, Juanito Makandé...
Tony Mateo: Fíjate, incluso Estopa también, ¿no?, nos encanta. De pequeños también escuchábamos mucho a Camela, o sea que hay como clásicos ahí, ¿sabes? Melendi también, por otro lado; el Melendi de la época, que también tenía como ese sonido más rumbita que nos encantaba.
Juan Carlos Arauzo: Sí, de Cádiz, ya te digo... Pensando en Cádiz hay muchísimos nombres que te podríamos decir, como muchos de los que hemos nombrado, ¿no? Andy & Lucas, Los Delinqüentes, Juanito Makandé, Sarayma —que es una gran artista—, Niña Pastori, Malú... Es que hay muchísimos nombres. Muchos nombres, sí.
¿Cuál sería vuestra colaboración soñada?
Juan Carlos Arauzo: Ahora mismo, quizá nos fliparía hacer algo con Estopa, por ejemplo, o con Melendi, que es como la referencia perfecta y las influencias que nos están viniendo a la cabeza, ¿no?
Tony Mateo: Sí, es que con Estopa sentimos como que hay una conexión muy bonita y sería genial poder hacer algo juntos en algún momento. Si lo hiciéramos, seguro saldría algo muy bueno.
Cinco discos de platino y diez de oro, y colaboraciones con Belinda, Gente de Zona o Cali y El Dandee. ¿Qué cumbres o qué hitos os quedan por cumplir?
Juan Carlos Arauzo: Pues mira, para nosotros lo más importante que hemos llegado a conseguir en todo este tiempo es que, de ser unos niños firmando un contrato discográfico con una ilusión tremenda y con ese aura de quererlo todo ya —que al fin y al cabo uno tan joven quiere conseguirlo todo ya—, hemos aprendido que la música tiene su espera, tiene su momento. Que somos chavales que hemos aprendido mucho en estos 10 años, y eso hace que pensemos más a corto plazo y no tanto a largo plazo. En este sentido, con este álbum se abre como una veda: ya no solo se trata de ayuntamientos, festivales y otros eventos donde hayamos estado dirigiéndonos, sino que también se va a abrir ese mundo de las salas. Con este álbum va a quedar, yo creo... Ojalá que sea un año precioso y la gente va a poder vernos en muchas partes de España.
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