5 artistas del Río Babel que no te puedes perder y que no son Katy Perry

El Río Babel ya está aquí con un cartel liderado por la gran diva estadounidense, pero lleno de artistas interesantes y propuestas que se salen de lo evidente. Te recomendamos cinco nombres que deberías apuntar en tu ruta del festival.

El anuncio de Katy Perry como cabeza de cartel del Río Babel 2026 revolucionó por completo la escena festivalera de Madrid, sumándose a un line-up potente que ya contaba con gigantes internacionales como The Offspring y Molotov, y referentes nacionales de la talla de Amaia, La M.O.D.A. o Bomba Estéreo.

Sin embargo, más allá de los nombres que brillan con luz propia en la parte alta del cartel, el festival esconde auténticas joyas musicales repartidas a lo largo de sus tres jornadas. Si vas a ir al recinto de Rivas Vaciamadrid y quieres exprimir la experiencia al máximo descubriendo propuestas diferentes, aquí tienes cinco grupos indispensables que tienes que ver sí o sí.

1. Juventude: Rock progresivo con acento andaluz (Viernes)

El viernes todas las miradas estarán puestas en bandas consagradas como La M.O.D.A., Amaia o Chambao, pero a primera hora de la jornada hay una cita obligatoria para los amantes del rock. El dúo andaluz Juventude llegará al Río Babel dispuesto a demostrar por qué se están convirtiendo en una de las formaciones más interesantes de la escena actual, gracias a una propuesta de rock progresivo crudo, potente y con una identidad arrolladora.

2. Ultraligera: El cierre de fiesta más magnético (Viernes)

Si te queda energía tras los platos fuertes del viernes, el cierre de la jornada está reservada para Ultraligera. Se han consolidado por méritos propios como el grupo más comentado del rock alternativo español actual. Quienes los han visto sobre las tablas coinciden en lo mismo: poseen uno de los directos más magnéticos, eléctricos y adictivos que se pueden presenciar hoy en día en nuestro país. Un fin de fiesta perfecto.

3. Caramelos de Cianuro: Leyendas del rock venezolano (Sábado)

El sábado es, sin duda, el día más guitarrero y nostálgico del festival gracias al punk rock noventero de The Offspring y Molotov. Pero la madrugada del sábado nos depara una sorpresa histórica. Directamente desde Caracas aterrizan Caramelos de Cianuro, la banda más legendaria del rock venezolano. Llevan dando guerra desde 1991 y llegarán a Madrid listos para hacer retumbar el festival con himnos generacionales como 'Rubia Sol Morena Luna'.

4. Son Rompe Pera: Cumbia, punk y marimba (Sábado)

Justo después de los Caramelos, la locura continuará con otra propuesta latinoamericana radicalmente distinta y sorprendente: los mexicanos Son Rompe Pera. Esta banda está revolucionando el concepto de la cumbia tradicional al fusionarla sin complejos con la energía, la velocidad y la rebeldía del punk, el rock y el ska. ¿El factor diferencial? Todo ello teniendo a la marimba como protagonista absoluta de su sonido. Prepárate para bailar.

5. Tú peleas como una vaca: El pop electrónico más divertido (Domingo)

La jornada de clausura del domingo estará marcada por el gran hito pop de Katy Perry y el ritmo de Bomba Estéreo. Pero antes de que las grandes masas tomen los escenarios principales, la mejor opción para calentar motores es Tú peleas como una vaca. Se trata de uno de los proyectos más desenfadados, divertidos y fiesteros del pop electrónico nacional. Su directo es puro optimismo e ironía, ideal para empezar el último día con la energía por las nubes.

El Río Babel 2026 promete ser mucho más que un concierto de pop internacional; es un espacio de contrastes donde conviven el punk, la cumbia, el rock alternativo y el pop electrónico.

Y tú, ¿cuál de estos grupos no te vas a perder por nada del mundo? ¡Déjanos tus favoritos en los comentarios!