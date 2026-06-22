Katy Perry se sincera: "El año pasado fue muy duro. Fue el peor año y el mejor año"

Tras conquistar el festival O Son do Camiño, la cantante Katy Perry se ha unido a The Zane Lowe Show de Apple Music para hablar de su nuevo sencillo, Watch It Burn, su nuevo espectáculo y cómo han sido sus últimos meses.

Durante la conversación, Katy reflexiona sobre el último año de su vida, el proceso de composición de la canción junto a Justin Tranter y cómo el hecho de hacerse mayor la ha inspirado a reconectar con una versión más joven de sí misma a través de sus primeros trabajos. Asimismo, aborda el reciente resurgimiento de su clásico éxito The One That Got Away y su nuevo directo —con botella de plástico gigante incluida—, que sorprendió a todos en Santiago de Compostela.

En la entrevista, Zane Lowe explicaba que Justin Tranter es un compositor valiente que entiende que una canción merece ser escuchada porque, aunque dé miedo publicarla, siempre habrá personas que la apreciarán y aprenderán de ella. "Es de verdad. Es un auténtico campeón animando a los demás», aseguraba Katy Perry, a lo que el presentador respondía con humor: «Hay muchos Justins en tu vida".

Este fue el momento en que la artista aprovechó para sincerarse sobre todo lo que ha estado viviendo en los últimos tiempos, reconociendo que el año pasado fue muy duro, definiéndolo como el peor y el mejor año a la vez. Lo que desde fuera podría haber sido visto como una etapa complicada para ella —si se tienen en cuenta las críticas a su viaje al espacio, la fría recepción de su último disco y su sonada ruptura con Orlando Bloom—, ella consigue transformarlo en una lectura positiva. Según explica, decidió verlo como el mejor periodo porque toda moneda tiene dos caras; fue al espacio, logró crear espacio para su propia vida y, de repente, apareció una enorme bendición.

Perry asegura que ahora todo ha cambiado, volviéndose más real, estable y asentado. Se alegra enormemente de haber decidido seguir adelante un año más porque, cuando simplemente continúas viviendo, la vida puede mejorar. Para la cantante, resulta increíble mirar atrás y ver dónde se encontraba exactamente en junio del año pasado, cuando estaba en pleno invierno durante la gira Lifetimes, llorando, recién separada y atravesando momentos muy intensos tanto públicos como privados. En aquel entonces se preguntaba si una persona estaba realmente hecha para absorber todo eso, pero finalmente llegó su bendición y sintió que Dios no la había traído hasta allí para abandonarla.

Watch It Burn, su nueva canción

Respecto a su nuevo sencillo, «Watch It Burn», cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de junio, la artista confiesa que necesitaba publicarlo para despejar el camino hacia sus futuros proyectos. Se trata de un tema que escribió en marzo del año pasado junto a Justin Tranter y otros colaboradores en una sesión donde también nació «Band-Aids». Katy admite que le aterraba la idea de lanzar ambas canciones por lo honestas que resultan y por todo lo que revelan sobre su historia personal, hasta el punto de repetirse a sí misma que jamás verían la luz.

Sin embargo, la decisión de publicarla llegó tras un momento de revelación mientras practicaba yoga caliente, una de sus disciplinas favoritas. Mientras realizaba la postura de la diosa, se dio cuenta de que no se había permitido sentir enfado en muchas ocasiones de su vida en las que realmente lo necesitaba, optando siempre por reprimirlo, tragar saliva y seguir adelante apostando por «el amor y la luz». Ahora, la cantante siente que puede elegir ese mismo camino luminoso sin necesidad de callarse nada. Con este lanzamiento, espera que su valentía al compartir una historia tan personal sirva para que otras personas también se sientan capaces de reconocer y expresar su propia ira.

Reconexión con su yo del pasado

Además de este lanzamiento, Perry ha sabido reconectar con su versión más joven a través de los proyectos de los primeros años de su carrera. Aunque su álbum One of the Boys se publicó hace casi dos décadas, la artista siente que está regresando a su esencia y que, a medida que se madura, el crecimiento consiste precisamente en volver a encontrarse con uno mismo.

De hecho, para esta nueva y ambiciosa gira de festivales, está utilizando textualmente los mismos vestuarios que llevaba durante el Warped Tour y el Hello Katy Tour. El círculo se ha cerrado para Katy Perry, quien ha vuelto a colgarse la guitarra para escribir sus propias canciones por puro amor al arte, exactamente igual que cuando todo empezó.