Entrevista a Kenia Os: "Faltaba que conocieran a esta Kenia un poquito más empoderada"

La cantante mexicana Kenia Os evoluciona de la música reggaetón y urbana para florecer como una gran diva pop latina con su nuevo disco K de Karma. Belladona, el primer sencillo de K DE KARMA, se ha vuelto uno de sus hits más icónicos y se convirtió en uno de los 3 mejores debuts de su carrera en Spotify a nivel global. El disco también incluye Tú y Yo X Siempre, escrita por Carla Morrison, quien además colabora en Días Tristes.

K de Karma marca el cuarto álbum de estudio de la artista mexicana, después de Cambios de Lunas (2022), K23 (2022), y Pink Aura (2024). Así como cautivó al público por primera vez siendo un referente de la moda y la cultura digital hace 10 años, Kenia Os también se ha ganado su corona en el espacio de la música latina, y este álbum captura perfectamente su evolución sonora y lírica.

Probablemente el disco más pensado, cuidado y maduro de la cantante en la que su música evoluciona, viaja en diferentes direcciones y crece con colaboraciones como la de Lola Indigo en Fifty Fifty.

Recientemente Kenia estuvo de promoción en Madrid y pudimos tener una maravillosa charla con ella en la que nos contó todo sobre el disco, el proceso de creación, la canción Belladona, las colaboraciones con Lola Indigo y Carla Morrison, los conciertos de Bad Bunny entre otros temas.

Belladona es la primera canción del disco y es en la que estableces la temática del álbum. ¿Cómo surgió esa canción y qué importancia tiene?

Kenia Os: Creo que Belladona es la canción central de todo este disco. Yo tenía muchas canciones del álbum y muchas representaban el color rojo; yo decía que quería que tuviera esa fuerza y demás, pero me faltaba esa canción que reuniera ese poder y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad que tiene este tema y que posee este alter ego que es la Belladona. Cuando nació esta canción, fue como sentir: «Esto es el álbum». Es el statement de lo que va a ser el disco y por eso decidimos sacarla como primera canción. Al principio yo estaba muy nerviosa porque pensaba en cómo lo iban a tomar mis fans, ya que era algo muy diferente y muy arriesgado, pero al final creo que ha terminado siendo una de sus canciones favoritas.

¿Cuál es el karma de este 'K de Karma', qué significa y qué inspiración hay detrás de todo el disco?

Kenia Os: Mira, yo tenía muchas ganas de mostrar al público esta energía y esto en lo que creo, que también representa parte de mi vida personal y de lo que siento. Muchas personas conocían un lado de Kenia a lo mejor más dulce, y faltaba que conocieran a esta Kenia un poquito más empoderada; esta Kenia que se enfrenta a cosas de la industria, que es fuerte y que sí es vulnerable, porque lo he mostrado en muchísimos álbumes anteriores, pero quería una energía más potente. Quería que me representara más en esta etapa de mi vida que estoy viviendo, siendo ya una mujer con casi 27 años en un mes; entonces sí quería que representara eso.

También hay una evolución del sonido de tus primeros discos, más urbanos y reguetoneros, a convertirte en una 'full popstar'.

Kenia Os: Totalmente. Yo inicié mi carrera pensando que iba a ser una artista de reguetón, un género que amo y que sigo haciendo. Yo no voy a abandonar el reguetoncito porque me gusta de repente, pero cuando nació mi primer álbum, Cambios de luna, que fue en un momento muy vulnerable de mi vida, salieron muchísimas canciones de forma natural que sonaban más pop. Esas fueron las que más conectaron con mi público, y la gente que ahora tengo, que consume mi música y va a mis conciertos, viene de esos álbumes, desde Cambios de luna o desde un EP que también fue un poquito más pop. Entonces fue una transición muy natural. Al mismo tiempo, sí me veo como esta popstar, pero que a veces se va y se divierte por ahí con el reguetoncito; me fascina.

¿Cuáles son esas grandes divas del pop en las que te fijas o en las que te inspiras?

Kenia Os: Bueno, creo que sobre todo admiro y respeto muchísimo a muchas popstars y a muchísimas artistas, sobre todo femeninas, que mi mamá me enseñó en su momento, como Selena Quintanilla. Me sé muchísimas canciones de Jenni Rivera, y también fui una chica totalmente Disney, de la época de Ariana Grande, Selena Gomez, Miley Cyrus y Demi Lovato. En su momento fui superfan de One Direction y de Justin Bieber; es decir, de todos estos artistas superglobales y súper popstars. Yo era la más fan y crecí todo el tiempo queriendo ser una popstar. Creo que en algún momento de mi vida, cuando empiezas a tener conciencia, te dices: «Soy de un pueblo superchiquito de Mazatlán, este sueño es imposible, soy delulu pero no tanto». Sin embargo, de repente empiezas a trabajar, la vida te empieza a poner en el lugar correcto y empiezas a ver que todas esas posibilidades que creías imposibles empiezan a ser posibles.

De todas las canciones, para los españoles hay una que llama especialmente la atención, que es tu colaboración con Lola Índigo.

Kenia Os: Sí, me preguntan muchísimo por mi colaboración con Lola Índigo, y es increíble. Como te digo, a veces me muevo otra vez en el universo de lo que es el reguetón, ya que de repente hacía reguetoncito, y cuando salió esa canción la vi totalmente con Lola. Se la mandé y dije: «Veamos a ver si quiere». Ella me dijo: «¿Sabes qué? Me encanta». Cuando la escuché con su voz y vi cómo había entrado a los versos y la vuelta que le había dado a la canción, creo que quedó perfecta.

A mí que me gusta mucho la música mexicana, me ha llamado más la atención a nivel personal Carla Morrison, con quien haces dos canciones: en una canta y otra la compone.

Kenia Os: Lo platico en todas las entrevistas, ya soy superrepetitiva con que es una artista increíble y que es hermoso entrar al estudio con ella. Es algo mágico y espero que muchos artistas tengan la oportunidad de coincidir con ella, no nada más para colaborar, sino también para escribir a su lado, porque es una persona que te entiende y te escucha tanto. Creo que por eso me escribió canciones. De repente tenemos muchísimas más sesiones que hemos acordado pero que no se han podido hacer por las agendas; aun así, hemos quedado en que nos queremos volver a unir e incluso armar muchísimas canciones juntas.

Siendo tú una de las grandes artistas latinas del momento, y estando Madrid paralizado por Bad Bunny, es imposible no preguntarte por lo que significa para ti su música.

Kenia Os: Mira, tuve la oportunidad de asistir a un concierto de él en Puerto Rico, justo coincidió con mi cumpleaños. Estábamos con todos mis amigos y demás allí, y me encantó; ¡qué show! A mí me tocó vivir la experiencia de Puerto Rico. Obviamente me encantaría ir al concierto de acá, ya que estoy con todos mis amigos y con todo mi equipo en Madrid, y me fascinaría asistir si se da la oportunidad. Creo que es un artista increíble, lo respeto muchísimo y, sobre todo, por la voz que es para todos los latinos. Es una voz tan grande por lo que representa, y la oportunidad que él tiene para ser ese altavoz es algo magnífico que me encanta y respeto bastante.

¿Qué otro artista español es con el que más te gustaría colaborar si pudieras elegir?

Kenia Os: Tengo una colaboración ya con Rels B y la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver a colaborar con él. Me parece un artista gigantesco y la colaboración que hicimos, si mal no recuerdo, fue para su proyecto; así que me gustaría que él estuviera dentro de un álbum mío, me parece un artista excepcional. Lo mismo me pasa con Aitana, que ahorita la está rompiendo muchísimo; me encantaría que hiciéramos algo para mi proyecto, ya que tenemos una canción juntas. Y también con Lola, o sea, todos los que quieran. Amo a Rosalía, amo a Bad Gyal... soy mucho de consumir artistas femeninas, entonces con todas ellas me encantaría.

¿Algún plan para venir a España a tocar o a presentar tu música en directo?

Kenia Os: Me encantaría, siempre hay planes. No se ha logrado en este momento, pero me fascinaría estar acá. Sé que tengo muchísimos fans en España y a lo mejor podemos comenzar con un show pequeño; yo estaré encantada de estar con los fans. Si son tres, son diez o son quinientos, yo soy la más feliz de estar con todos ustedes acá.