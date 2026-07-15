Don Omar regresa a España en 2027 con The Last King World Tour: "Yo llegué a España hace 23 años cuando nadie conocía el reggaetón"

El rey del reggaetón prepara su asalto definitivo al viejo continente. Tras un 2026 en el que Don Omar se subirá a los escenarios españoles en cuatro citas exclusivas —el Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Barcelona y el festival Puro Latino en Cádiz—, el puertorriqueño ha desvelado la gran traca final de su regreso. The Last King World Tour llegará a Europa en el verano de 2027, con España como el indiscutible epicentro de su recorrido.

"EUROPA, ahora sí llegó su turno. The Last King World Tour llega este 2027", anunciaba el propio artista a través de sus redes sociales junto a un vídeo explicativo. Una gira mundial diseñada para hacer bailar a sus seguidores a ritmo de himnos históricos como Dale Don Dale, pero que para el artista tiene un fuerte componente nostálgico y de agradecimiento, especialmente en nuestro país.

En una entrevista concedida a Europa Press, el cantante puertorriqueño ha reflexionado sobre la estrecha e histórica relación que le une al público español. Con seis fechas confirmadas en el país para 2027, España se posiciona como el territorio europeo con mayor presencia en el tour. "Mi cimiento es España. Yo llegué a España hace 23 años cuando nadie conocía el reggaetón", explica con emoción.

"No se tocaba reggaetón en la radio. Nadie sabía de Don Omar, nadie sabía de Daddy Yankee, de Tego Calderón ni de Ivy Queen. Yo estuve viviendo en Madrid hace 23 años, pasé mucho tiempo en Tenerife, en el archipiélago, y creo que ahí empezó todo para mí", rememora el artista, evocando su primer gran hito en nuestro territorio: "Hace 23 años tuve mi primer concierto con 10.000 fanáticos en Tenerife que me recibieron. Quería regresar a disfrutarme España". De hecho, el puertorriqueño no descarta ampliar el itinerario actual ante la brutal demanda: "Pienso que vamos a abrir más fechas todavía".

Esa euforia colectiva y la rapidez con la que se agotan los tickets es algo que aún hoy le asombra. "Es una locura porque, quizás por ley natural, las situaciones menguan. Yo, al contrario, sigo viendo que pasan los años y es más la euforia, más el cariño y más gente la que llega. Seguir sintiendo la vigencia para mí es una bendición". Tanto es así que Don Omar deja la puerta abierta a un proyecto aún mayor en nuestro país: una residencia de conciertos en la capital. "A mí me encantaría. Creo que es solamente logística y producción, echarle ganas a la idea y desarrollarla. Sería una experiencia inolvidable y viable en el futuro".

Todas las fechas de 'The Last King World Tour' en Europa (Verano 2027)

24.06 — Zúrich, Suiza

26.06 — La Haya, Países Bajos

27.06 — Düsseldorf, Alemania

30.06 — París, Francia

02.07 — Milán, Italia

04.07 — Nápoles, Italia

07.07 — Londres, Reino Unido

08.07 — Bilbao, España

10.07 — Valencia, España

11.07 — Murcia, España

15.07 — Madrid, España

16.07 — Málaga, España

18.07 — Galicia, España